Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka zarzucają władzom: „O skażeniu wody dowiedziałem się od sąsiada"

2026-09-27, 11:45 Michał Zaręba/KB

Na terenie gminy Zławieś Wielka wystawiono osiem stałych punktów zaopatrzenia mieszkańców w wodę / Fot. Michał Zaręba/archiwum

Mieszkańcy sześciu sołectw w gminie Zławieś Wielka od czwartku nie mogą korzystać z wody płynącej z kranów. W wodociągu wykryto bakterie coli. Problem dotyczy ok. 6,5 tys. osób. Teraz pojawiły się krytyczne głosy dotyczące szybkości przekazywania informacji w gminie.

- Komunikat jest dzień później, niż w sanepidzie pojawiła się informacja, że woda jest skażona - mówi jeden z mieszkańców.

- Alert z RCB przyszedł z gminy dopiero w piątek, a awaria zdarzyła się w czwartek. O festynie potrafią poinformować ludzi, że jakaś potańcówka jest, a o czymś takim to dowiedziałem się od sąsiada.



Gmina wyjaśnia:



- Jeśli chodzi o szybkość naszej reakcji - odpowiadał na zarzuty wójt gminy Zławieś Wielka Marcin Swaczyna. - Zaczęliśmy od głównego komunikatora, czyli strony Urzędu Gminy, ale informacja poszła także od razu w naszych mediach społecznościowych, które prowadzimy. Skierowaliśmy komunikat również do mediów. Podjęliśmy procedurę związaną z przekazaniem tej informacji za pomocą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mam świadomość, że stało się to z pewnym opóźnieniem, ale też nie mamy wpływu na to, jak pewne procesy przebiegają poza gminą.







W poniedziałek szkoły w Górsku i Przysieku będą nieczynne, jeśli sanepid nie odwoła zagrożenia to od wtorku rozważane jest przejście na nauczanie zdalne w tych dwóch placówkach - przekazał nam wójt Marcin Swaczyna