Tragedia we wsi pod Włocławkiem. 6-letni chłopiec utopił się w stawie

2026-09-27, 10:34  Maciej Wilkowski/KB
Tragiczna śmierć dziecka pod Włocławkiem

Tragiczna śmierć dziecka pod Włocławkiem

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Dąbie Kujawskie w gminie Lubraniec w powiecie włocławskim. W stawie sąsiadującym z lokalem gastronomicznym utonął 6-letni chłopiec.

Doszło do tego - jak informuje m.in. TVP3 Bydgoszcz - podczas uroczystości rodzinnej. Po wyciągnięciu z wody jego życie ratowali uczestnicy tej uroczystości, potem ratownicy medyczni. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długiej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować.

  • Śledczy ustalają teraz okoliczności tej tragedii. M.in. zabezpieczono monitoring, przesłuchiwani są świadkowie.

Więcej informacji przekażemy wkrótce. Czekamy na informację od służb ratunkowych.

Włocławek

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