Tragedia we wsi pod Włocławkiem. 6-letni chłopiec utopił się w stawie

2026-09-27, 10:34 Maciej Wilkowski/KB

Tragiczna śmierć dziecka pod Włocławkiem

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Dąbie Kujawskie w gminie Lubraniec w powiecie włocławskim. W stawie sąsiadującym z lokalem gastronomicznym utonął 6-letni chłopiec.

Doszło do tego - jak informuje m.in. TVP3 Bydgoszcz - podczas uroczystości rodzinnej . Po wyciągnięciu z wody jego życie ratowali uczestnicy tej uroczystości, potem ratownicy medyczni. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długiej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować.





Śledczy ustalają teraz okoliczności tej tragedii. M.in. zabezpieczono monitoring, przesłuchiwani są świadkowie.

Czekamy na informację od służb ratunkowych.