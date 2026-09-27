Prokuratura zabrała głos po tragedii pod Włocławkiem. 6-letni chłopiec utopił się w stawie [aktualizacja]

- Podczas jednej z imprez okolicznościowych w miejscowości Dąbie Kujawskie doszło do zdarzenia z udziałem sześcioletniego chłopca - przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku.





- Małoletni wraz z rodzicami był uczestnikiem zabawy. W pewnym momencie dostrzeżono nieobecność dziecka i rozpoczęto poszukiwania. Chłopiec został zauważony w zbiorniku wodnym na terenie kompleksu restauracyjnego.



