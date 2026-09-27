Prokuratura zabrała głos po tragedii pod Włocławkiem. 6-letni chłopiec utopił się w stawie [aktualizacja]
Policjanci wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w sobotę [26 września] wieczorem w miejscowości Dąbie Kujawskie [gmina Lubraniec, powiat włocławski]. W stawie sąsiadującym z lokalem gastronomicznym utonął 6-letni chłopiec.
Reporter Polskiego Radia PiK był na miejscu tragedii w miejscowości Dąbie Kujawskie, rozmawiał z mieszkańcami
- Mieszkam po sąsiedzku, słyszałam dwie karetki pogotowia na sygnale, jechały też wozy straży, policji - opowiada jedna z mieszkanek.
- Jak podawały media, po wyciągnięciu z wody chłopca reanimowali uczestnicy uroczystości, potem ratownicy medyczni. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długiej reanimacji dziecka nie udało się uratować.