Konferencja o chorobach krwi. Status „śmiertelna" udaje się często zmienić na „przewlekła"

2026-09-27, 09:20 Tatiana Adonis/KB

W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona hematologii/fot. Tatiana Adonis

Podkreślali wagę edukacji lekarzy i pacjentów, wskazywali na wiele przełomów w hematologii - w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona tej dziedzinie medycyny. Wśród gości lekarze, pacjenci.

Konferencja była okazją do wymiany wiedzy, integracji środowisk i zwiększania świadomości zdrowotnej.

- Ponad 11 lat temu zdiagnozowano u mnie szpiczaka - mówi pacjent obecny na konferencji. - Objawy zaczęły się od połamania kręgosłupa. No i przez te 11 lat przeszedłem dosyć bogate leczenie, łącznie z autoprzeszczepieniem szpiku. Udział w konferencjach poszerza horyzonty, pozwala wymieniać swoje doświadczenia.



Jak podkreśla Maria Czyżewska z Oddziału Hematologii Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu, choroby krwi to jest bardzo duża grupa schorzeń, zarówno chorób nowotworowych, jak i schorzeń, które z nowotworem nie mają nic wspólnego.



- W hematologii w każdym roku dzieją się olbrzymie przełomy. W coraz większej liczbie tych chorób stają się one przewlekłe. Okresy przeżycia pacjentów są 20-, a nawet i dużo więcej letnie.



Jak mówi Dominik Romiński, prezes Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie, lider Onko-Sojuszu:

- Edukacja to jedna z ważniejszych podwalin pod zdrowie, ponieważ ta skłonność pacjenta do posługiwania się tą nowoczesną wiedzą czy nawet świadomość tego, że są nowoczesne leki, ale też sposób, w jaki później angażuje się w samoleczenie i słucha poleceń lekarza, jest bardzo istotny.