Najlepsze projekty z zakresu obrony cywilnej nagrodzone. Młodzież z regionu wyróżniona

2026-09-27, 13:00  Tatiana Adonis/KB
Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozstrzygnięty. W całej Polsce wyróżniono prawie 830 młodych ekip działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym 39 z Pomorza i Kujaw/fot. Tatiana Adonis

Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozstrzygnięty. W całej Polsce wyróżniono prawie 830 młodych ekip działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym 39 z Pomorza i Kujaw/fot. Tatiana Adonis

Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozstrzygnięty. W całej Polsce wyróżniono prawie 830 młodych ekip działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym 39 z Pomorza i Kujaw. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono nagrody.

Konkurs „Budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach” przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna. Zadaniem młodych adeptów pożarnictwa było przygotowanie planów projektów promujących wiedzę z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Powstały m.in. ulotki, plakaty i filmiki instruktażowe. Drużyny, których pomysły okazały się najlepsze, otrzymały finansowe wsparcie w wysokości 6 tys. zł.

- Jest to bardzo ważny moment, żeby uhonorować właśnie takich młodych druhów, którzy są dobrym przykładem dla swoich kolegów - mówi wiceminister MSWiA Tomasz Szymański.
– Projekty, które zostały zrealizowane, miały właśnie poprzez edukację i zabawę pokazać, jak w praktyce wygląda zarządzanie bezpieczeństwem, bo wszyscy musimy być przygotowani na różnego typu sytuacje kryzysowe - podkreśla wiceminister.

- Nakręcaliśmy różne filmiki, wychodziliśmy z tymi filmikami do mieszkańców i pokazywaliśmy na przykład, jak chronić zwierzęta w czasie wojny – mówili uczestnicy konkursu z OSP Wawrzynki.

- Budujemy wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną system bezpieczeństwa kraju. - Wszystkie nasze działania koncentrują się na tym, aby przygotować społeczność do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - mówił zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Sławomir Sierpatowski.

A wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemerling zapewniał: - U tych najmłodszych patriotyzm jest jednym z czynników, który powoduje, że działają w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Wszystkie pieniądze wydawane na rozwój tego ruchu to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozstrzygnięty. W całej Polsce wyróżniono prawie 830 młodych ekip działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym 39 z Pomorza i Kujaw/fot. Tatiana Adonis

Region

Groźne zdarzenie na drodze krajowej numer 10 pod Toruniem [zdjęcia]

Groźne zdarzenie na drodze krajowej numer 10 pod Toruniem [zdjęcia]

2026-09-27, 16:17
Woda w gminie Zławieś Wielka jest warunkowo zdatna do picia. Są wyniki badań sanepidu

Woda w gminie Zławieś Wielka jest warunkowo zdatna do picia. Są wyniki badań sanepidu

2026-09-27, 15:30
Zamiast dbać o siebie, dbają o samochód. Dżentelmeni na prozdrowotnym rajdzie [zdjęcia]

Zamiast dbać o siebie, dbają o samochód. Dżentelmeni na prozdrowotnym rajdzie [zdjęcia]

2026-09-27, 14:32
Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka zarzucają władzom: O skażeniu wody dowiedziałem się od sąsiada

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka zarzucają władzom: „O skażeniu wody dowiedziałem się od sąsiada"

2026-09-27, 11:45
Prokuratura zabrała głos po tragedii pod Włocławkiem. 6-letni chłopiec utopił się w stawie [aktualizacja]

Prokuratura zabrała głos po tragedii pod Włocławkiem. 6-letni chłopiec utopił się w stawie [aktualizacja]

2026-09-27, 10:34
Konferencja o chorobach krwi. Status śmiertelna udaje się często zmienić na przewlekła

Konferencja o chorobach krwi. Status „śmiertelna" udaje się często zmienić na „przewlekła"

2026-09-27, 09:20
W głębi lasu toczyła się walka o Złoty Kozik. Bitwa na grzyby to już tradycja w Rozgartach

W głębi lasu toczyła się walka o Złoty Kozik. Bitwa na grzyby to już tradycja w Rozgartach

2026-09-27, 08:00
Jest przetarg na modernizację połączenia kolejowego między stacjami Toruń Główny i Toruń Wschodni

Jest przetarg na modernizację połączenia kolejowego między stacjami Toruń Główny i Toruń Wschodni

2026-09-26, 21:30
Prezydent Emmanuel Macron: - Francja jest dumna z goszczenia papieża Leona XIV

Prezydent Emmanuel Macron: - Francja jest dumna z goszczenia papieża Leona XIV

2026-09-26, 20:54

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę