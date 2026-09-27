Najlepsze projekty z zakresu obrony cywilnej nagrodzone. Młodzież z regionu wyróżniona

2026-09-27, 13:00 Tatiana Adonis/KB

Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozstrzygnięty. W całej Polsce wyróżniono prawie 830 młodych ekip działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym 39 z Pomorza i Kujaw/fot. Tatiana Adonis

Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozstrzygnięty. W całej Polsce wyróżniono prawie 830 młodych ekip działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym 39 z Pomorza i Kujaw. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono nagrody.

Konkurs „Budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach” przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna. Zadaniem młodych adeptów pożarnictwa było przygotowanie planów projektów promujących wiedzę z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Powstały m.in. ulotki, plakaty i filmiki instruktażowe. Drużyny, których pomysły okazały się najlepsze, otrzymały finansowe wsparcie w wysokości 6 tys. zł.



- Jest to bardzo ważny moment, żeby uhonorować właśnie takich młodych druhów, którzy są dobrym przykładem dla swoich kolegów - mówi wiceminister MSWiA Tomasz Szymański.

– Projekty, które zostały zrealizowane, miały właśnie poprzez edukację i zabawę pokazać, jak w praktyce wygląda zarządzanie bezpieczeństwem, bo wszyscy musimy być przygotowani na różnego typu sytuacje kryzysowe - podkreśla wiceminister.



- Nakręcaliśmy różne filmiki, wychodziliśmy z tymi filmikami do mieszkańców i pokazywaliśmy na przykład, jak chronić zwierzęta w czasie wojny – mówili uczestnicy konkursu z OSP Wawrzynki.



- Budujemy wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną system bezpieczeństwa kraju. - Wszystkie nasze działania koncentrują się na tym, aby przygotować społeczność do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - mówił zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Sławomir Sierpatowski.



A wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemerling zapewniał: - U tych najmłodszych patriotyzm jest jednym z czynników, który powoduje, że działają w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Wszystkie pieniądze wydawane na rozwój tego ruchu to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.