Nożownicy z Inowrocławia tymczasowo aresztowani. Grozi im kara dożywocia

2026-09-26, 17:02 Marcin Glapiak/KB

Nowe informacje z prokuratury ws. ataku nożowników na 41-latka na parkingu w okolicach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu/fot. UM Inowrocławia

Mężczyźni podejrzani o zabójstwo, od soboty rano byli przesłuchiwani w prokuraturze. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym.

- W oparciu o zebrany materiał dowodowy, w tym również oględziny zwłok pokrzywdzonego, które odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej, prokurator przedstawił dzisiaj zatrzymanym mężczyznom Krzysztofowi Z. i Leszkowi K. zarzuty popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów - przekazała Polskiemu Radiu PiK Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.



