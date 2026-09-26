Nożownicy z Inowrocławia tymczasowo aresztowani. Grozi im kara dożywocia

2026-09-26, 17:02  Marcin Glapiak/KB
Nowe informacje z prokuratury ws. ataku nożowników na 41-latka na parkingu w okolicach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu/fot. UM Inowrocławia

Nowe informacje z prokuratury ws. ataku nożowników na 41-latka na parkingu w okolicach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu/fot. UM Inowrocławia

Mężczyźni podejrzani o zabójstwo, od soboty rano byli przesłuchiwani w prokuraturze. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym.

- W oparciu o zebrany materiał dowodowy, w tym również oględziny zwłok pokrzywdzonego, które odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej, prokurator przedstawił dzisiaj zatrzymanym mężczyznom Krzysztofowi Z. i Leszkowi K. zarzuty popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów - przekazała Polskiemu Radiu PiK Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

  • Podejrzani trafili do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Grozi im dożywocie. Przypomnijmy: do zabójstwa 41-letniego mężczyzny doszło w czwartek w późnych godzinach wieczornych w Inowrocławiu, niedaleko szkoły muzycznej.

Inowrocław

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