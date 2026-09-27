W głębi lasu toczyła się walka o Złoty Kozik. Bitwa na grzyby to już tradycja w Rozgartach

2026-09-27, 08:00  Michał Zaręba/KB
W głębi lasu toczyła się walka o Złoty Kozik. Bitwa na grzyby to już tradycja w Rozgartach/fot. Michał Zaręba

W głębi lasu toczyła się walka o Złoty Kozik. Bitwa na grzyby to już tradycja w Rozgartach/fot. Michał Zaręba

Niby rywalizują, a tak naprawdę świetnie się bawią zbierając grzyby. Polskie Radio PiK było na starcie leśnej bitwy na najsmaczniejsze kapelusze. Rywalizowały sołectwa Rozgarty i Zamek Bierzgłowski.

- To trzecia edycja naszej bitwy. Jesteśmy w Rozgartach. Pomysł powstał właśnie z inicjatywy tej społeczności i od trzech lat w sezonie grzybowym mieszkańcy gminy walczą o Złoty Kozik. Jest to trofeum, które od zeszłego roku przechodzi z rąk do rąk, a tak naprawdę dobrze się bawimy, bo to w tym wszystkim chodzi - mówił wójt gminy Zławieś Wielka Marcin Swaczyna.

Z wojowniczymi grzybiarzami z gminy Zławieś Wielka rozmawiał Michał Zaręba. Jego relacja poniżej:

Toruń
W głębi lasu toczyła się walka o Złoty Kozik. Bitwa na grzyby to już tradycja w Rozgartach

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