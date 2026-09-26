Są zarzuty dla dwóch mężczyzn. To oni mieli zaatakować nożem 41-latka w Inowrocławiu

2026-09-26, 12:00  Marcin Glapiak/DW
Nowe informacje z prokuratury ws. ataku nożowników na 41-latka na parkingu w okolicach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu/fot. UM Inowrocławia

Nowe informacje z prokuratury ws. ataku nożowników na 41-latka na parkingu w okolicach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu/fot. UM Inowrocławia

Jeden z zatrzymanych złożył obszerne wyjaśnienia, żaden nie przyznaje się do zabójstwa.

Dwóm zatrzymanym mężczyznom w wieku 34 i 38 lat zostały przedstawione zarzuty zabójstwa.

- Jeden z nich odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast drugi składa je, są dość obszerne, czynności trwają - mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Przesłuchiwani mężczyźni nie przyznali się do zabójstwa. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla nich. Sąd ma podjąć decyzję jeszcze w sobotę (26 września). Prokuratura - powołując się na dobro śledztwa - nie informuje o motywach napastników.

Mężczyzn zatrzymano po zdarzeniu na parkingu niedaleko budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu. Z ustaleń śledztwa wynika, że podeszli do 41-latka, wyciągnęli noże i zadali ofierze kilka ciosów w różne części ciała. Po wszystkim uciekli, ale szybko wpadli w ręce policjantów. Życia poszkodowanego nie udało się uratować.



Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
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