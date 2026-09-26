Pilna akcja na toruńskim dworcu. Zostawiony bagaż sprawdzali pirotechnicy i psy tropiące

2026-09-26, 11:25 DW/Michał Zaręba

Trwa akcja służb w Toruniu

Była informacja o podejrzanym pakunku zauważonym na Dworcu Głównym w Toruniu.

Na miejscu znalezienia budzącego wątpliwości ładunku pracowali kontrterroryści i psy tropiące. Strażacy zabezpieczali akcję, ale ok. godz. 11.30 (26 września) wrócili już do bazy - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Nie trzeba było ewakuować pasażerów.



- Policjanci zostali poinformowani przez dyżurnego straży ochrony kolei o znalezieniu niezidentyfikowanego bagażu na terenie dworca PKP Toruń Główny - mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki.



Pojechali tam między innymi policyjni pirotechnicy i funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Wdrożono procedury bezpieczeństwa.

- W pozostawionym bagażu nie znajdowały się żadne materiały niebezpieczne. Teraz śledczy będą ustalać przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do pozostawienia bagażu na terenie dworca oraz kto tego dokonał - informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki.