Służby sprawdzają, czy była ingerencja w wodociąg w Złejwsi Wielkiej. Ustalenia Polskiego Radio PiK

2026-09-26, 10:40  Michał Zaręba/DW
Czynnych jest osiem stałych punktów zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie gminy Zławieś Wielka/ Fot. Michał Zaręba

Czynnych jest osiem stałych punktów zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie gminy Zławieś Wielka/ Fot. Michał Zaręba

Sanepid pobrał kolejne próbki wody z wodociągu na terenie gminy Zławieś Wielka, ale na wyniki trzeba będzie poczekać do poniedziałku (28 września). To oznacza, że jeszcze co najmniej dwa dni będą musieli ustawiać się w kolejkach do beczkowozów. Tymczasem w ustalanie przyczyn awarii włączyli się funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policjanci.

Mieszkańcy sześciu sołectw w gminie Zławieś Wielka nie mogą korzystać z wody płynącej z ich kranów. To problem ok. 6,5 tys. osób. W wodociągu wykryto bakterie coli.

Reporter Polskiego Radia PiK był w Przysieku, pytał ludzi, jak sobie radzą.

- Dzięki temu, że możemy wodę brać z beczkowozu, jakoś sobie radzimy, bo nie można w domu ani prać, ani się myć, a jedynie korzystać z toalety. Czekamy, bo sytuacja jest rozwojowa. Podobno w poniedziałek ma być przywrócona możliwość korzystania z wodociągu - mówi jeden z mieszkańców.

- Można sobie teraz uświadomić, jaką wartość ma ta dla nas woda. Dziwi, z jakim opóźnieniem dowiedzieliśmy się o problemie - mówi mieszkanka Przysieka.


Stałe punkty zaopatrzenia mieszkańców w wodę w Złejwsi Wielkiej

Czynnych jest osiem stałych punktów zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie gminy Zławieś Wielka. W sobotę (26 września) punkty będą dostępne w godzinach 6–23. Wyjątek stanowi punkt przy Domu Kultury w Górsku, który będzie czynny w godz. 8-22.

Lokalizacje punktów zaopatrzenia w wodę
  • Przysiek – parking obok szkoły podstawowej przy ul. Leśnej
  • Rozgarty – świetlica wiejska przy ul. Długiej
  • Stary Toruń – świetlica wiejska przy ul. Szerokiej
  • Górsk – kościół przy ul. Markiewicza
  • Górsk – Dom Kultury przy ul. Leśnej
  • Czarne Błoto – skrzyżowanie ulic Topolowej i Wierzbowej
  • Cegielnik – strefa aktywności
  • Czarne Błoto – świetlica wiejska (stara szkoła) przy ul. Prostej
- Woda pobierana z beczkowozów jest zdatna do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. Wyjątek stanowi beczkowóz Wodociągów Toruńskich zlokalizowany przy Domu Kultury w Górsku, wyposażony w system bieżącej dezynfekcji wody lampami UV. Woda z tego punktu nie wymaga przegotowania - informują urzędnicy.

Zakład Usług Komunalnych udziela bieżących informacji pod numerem alarmowym: 607 565 112.

Jak doszło do skażenia wody w gminie Zławieś Wielka?

Jednym z badanych przez służby wątków jest możliwość ingerencji w wodociąg w gminie Zławieś Wielka – ustaliło Polskie Radio PiK. Trwa badanie przyczyn awarii.

- Mamy do czynienia z bakterią, która może się pojawić w sieci nawet przy pracach związanych z przyłączami. Wątek związany z ingerencją osób trzecich jest w dzisiejszych realiach rozpatrywany, jesteśmy w kontakcie ze służbami. Żyjemy w czasach, w których nie można bagatelizować żadnego sygnału. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa również zainteresowały się naszym przypadkiem i przeprowadziły wywiad, który miał zgromadzić niezbędne informacje, żeby zweryfikować właśnie taką ewentualność - powiedział Polskiemu Radiu PiK wójt Marcin Swaczyna.

Z gminą kontaktowały się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja.

Skażona woda w gminie Zławieś Wielka
  • Przypomnijmy, w czwartek wieczorem (24 września) pracownicy sanepidu wykryli bakterię coli w wodzie, która jest dostarczana mieszkańcom gminy Zławieś Wielka.
  • Woda nie nadaje się do spożycia w miejscowościach: Błotka, Czegielnik, Górsk, Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń.

Relacja Michała Zaręby

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