Służby sprawdzają, czy była ingerencja w wodociąg w Złejwsi Wielkiej. Ustalenia Polskiego Radio PiK
Sanepid pobrał kolejne próbki wody z wodociągu na terenie gminy Zławieś Wielka, ale na wyniki trzeba będzie poczekać do poniedziałku (28 września). To oznacza, że jeszcze co najmniej dwa dni będą musieli ustawiać się w kolejkach do beczkowozów. Tymczasem w ustalanie przyczyn awarii włączyli się funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policjanci.
Mieszkańcy sześciu sołectw w gminie Zławieś Wielka nie mogą korzystać z wody płynącej z ich kranów. To problem ok. 6,5 tys. osób. W wodociągu wykryto bakterie coli.
Reporter Polskiego Radia PiK był w Przysieku, pytał ludzi, jak sobie radzą.
- Dzięki temu, że możemy wodę brać z beczkowozu, jakoś sobie radzimy, bo nie można w domu ani prać, ani się myć, a jedynie korzystać z toalety. Czekamy, bo sytuacja jest rozwojowa. Podobno w poniedziałek ma być przywrócona możliwość korzystania z wodociągu - mówi jeden z mieszkańców.
- Można sobie teraz uświadomić, jaką wartość ma ta dla nas woda. Dziwi, z jakim opóźnieniem dowiedzieliśmy się o problemie - mówi mieszkanka Przysieka.
Stałe punkty zaopatrzenia mieszkańców w wodę w Złejwsi Wielkiej
- Przysiek – parking obok szkoły podstawowej przy ul. Leśnej
- Rozgarty – świetlica wiejska przy ul. Długiej
- Stary Toruń – świetlica wiejska przy ul. Szerokiej
- Górsk – kościół przy ul. Markiewicza
- Górsk – Dom Kultury przy ul. Leśnej
- Czarne Błoto – skrzyżowanie ulic Topolowej i Wierzbowej
- Cegielnik – strefa aktywności
- Czarne Błoto – świetlica wiejska (stara szkoła) przy ul. Prostej
Jak doszło do skażenia wody w gminie Zławieś Wielka?
Jednym z badanych przez służby wątków jest możliwość ingerencji w wodociąg w gminie Zławieś Wielka – ustaliło Polskie Radio PiK. Trwa badanie przyczyn awarii.
Z gminą kontaktowały się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja.
Skażona woda w gminie Zławieś Wielka
- Przypomnijmy, w czwartek wieczorem (24 września) pracownicy sanepidu wykryli bakterię coli w wodzie, która jest dostarczana mieszkańcom gminy Zławieś Wielka.
- Woda nie nadaje się do spożycia w miejscowościach: Błotka, Czegielnik, Górsk, Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń.