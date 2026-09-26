Światło i dźwięk na Festiwalu Fajansu we Włocławku. Znamy daty kolejnych pokazów [wideo]
Trwa szósta edycja festiwalu nawiązującego do słynnych ceramicznych wyrobów z motywami kwiatowymi. Już pierwszego dnia uwagę przykuł pokaz audiowizualny na Starym Rynku.
- Pokaz będzie powtarzany w sobotę i niedzielę (26 i 27 września) o godz. 19, 20 i 21.
- W czasie festiwalu można też skorzystać z fajansowych kramów w Centrum Kultury Browar B (dostępnych w godz. 10.30-18.30) i wielu innych wydarzeń w różnych częściach Włocławka.
- Szczegółowe informacje i program tutaj VI Fajans Festiwal Włocławek tutaj.