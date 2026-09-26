Światło i dźwięk na Festiwalu Fajansu we Włocławku. Znamy daty kolejnych pokazów [wideo]

2026-09-26, 16:30 Radosław Jagieła/DW

VI Fajans Festiwal Włocławek potrwa do 27 września/ Fot. Radosław Jagieła

Trwa szósta edycja festiwalu nawiązującego do słynnych ceramicznych wyrobów z motywami kwiatowymi. Już pierwszego dnia uwagę przykuł pokaz audiowizualny na Starym Rynku.

VI Fajans Festiwal Włocławek potrwa do 27 września. Fajansowe wydarzenia goszczą w Centrum Kultury „Browar B.”, na Starym Rynku, w Skarbcu Fajansu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Galerii „Stary Świat”.





Jedną z nowości towarzyszących wydarzeniu jest „Fajansowy Blask” – trzydniowy festiwal światła na Starym Rynku . Po zmroku budynki stają się częścią niezwykłego widowiska. Fajansowe motywy łączą się z muzyką, laserami i ogniem.





Na kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 pojawia się mapping, a wieża kościoła św. Jana Chrzciciela staje się tłem dla graficznego pokazu laserowego. Na fasadzie Muzeum Historii Włocławka można zobaczyć animowaną fajansową filiżankę. Pierwszy pokaz za nami, kolejne w planach.

Pokaz będzie powtarzany w sobotę i niedzielę (26 i 27 września) o godz. 19, 20 i 21.

W czasie festiwalu można też skorzystać z fajansowych kramów w Centrum Kultury Browar B (dostępnych w godz. 10.30-18.30) i wielu innych wydarzeń w różnych częściach Włocławka.

Szczegółowe informacje i program tutaj VI Fajans Festiwal Włocławek tutaj.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.