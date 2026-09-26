Remont ulicy Kamiennej w Bydgoszczy potrwa miesiąc. Jezdnia zostanie częściowo zamknięta
Drogowcy mają w planach m.in. ułożenie nowej nawierzchni i regulację studzienek. Za pracę zabiorą się we wtorek (29 września). Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
Wyremontowana zostanie północna jezdnia ulicy Kamiennej na odcinku od ul. Wyścigowej do wysokości numeru 76. Inwestycja zakłada między innymi wzmocnienie nawierzchni poprzez wbudowanie specjalnych siatek szklano-węglowych.
Kiedy rozpoczyna się remont ul. Kamiennej w Bydgoszczy?
- Prace rozpoczną się 29 września i będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni. Potrwają około miesiąca - informują drogowcy. - Zadanie będzie kosztowało ponad 1,2 mln zł, a wykonawcą prac jest inowrocławska spółka Inodrog - dodają.
W planach jest:
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- ułożenie siatki szklano-węglowej,
- wykonanie nowych warstw nawierzchni,
- regulacja wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej,
- wykonanie trwałego oznakowania poziomego (grubowarstwowego).