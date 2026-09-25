Wyciek danych w naszym regionie pod lupą UODO i CBZC. Będą kontrole

2026-09-25, 21:23  Polska Agencja Prasowa/BN
Wyciek danych w naszym regionie pod lupą UODO i CBZC. Będą kontrole/fot. Magnific/ilustracyjna

Wyciek danych w naszym regionie pod lupą UODO i CBZC. Będą kontrole/fot. Magnific/ilustracyjna

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiada kontrole po nowym wycieku danych. Chodzi o potencjalny incydent cyberbezpieczeństwa dotyczący firmy Qbusoft tworzącej oprogramowanie Medyc do zarządzania m.in. medyczną dokumentacją. Korzysta z niej Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu.

Jak informuje placówka na swojej stronie internetowej, w wyniku cyberataku na Qbusoft „doszło do naruszenia poufności danych osobowych pacjentów”. Wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się m.in. dane kontaktowe i numery PESEL.

Działania związane z incydentem prowadzi też Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, poinformował o tym w czwartek wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

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