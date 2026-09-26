Kilka tysięcy podpisów pod petycją o darmową komunikację dla dzieci i młodzieży w Toruniu

2026-09-26, 15:00 Michał Zaręba/BN

Anna Moch i Bartosz Chodyniecki/fot. Michał Zaręba

Młodzieżówka partii Razem chce wprowadzenia w Toruniu darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci, uczniów i studentów. Roczny koszt związany z wprowadzeniem zmian szacują na ok 20 milionów złotych.

Autorzy petycji, którą poparło już ponad trzy tysiące mieszkańców, przekonują, że podobne rozwiązania są już Warszawie i Szczecinie.



- Miasto jednak znajduje pieniądze na to, żeby inwestować je w wydarzenia, jak na przykład Camerimage czy imprezy sylwestrowe - mówi Anna Moch z zarządu Młodych Razem w okręgu kujawsko-pomorskim. - Będzie to również szansa na pokazanie przez prezydenta i urząd miasta, że zależy im na młodym pokoleniu - dodaje.



Do sprawy odniósł się rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK, miasto przedstawi swoje stanowisko po oficjalnym wpłynięciu petycji do urzędu.