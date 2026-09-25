41-latek zmarł po ataku nożowników w Inowrocławiu. Nowe informacje z prokuratury
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmiertelnego ataku na 41-latka w Inowrocławiu. Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia.
- W piątek (25 września) wykonywane były czynności związane z ustaleniem przebiegu zajścia - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Funkcjonariusze zapoznawali się z zapisem monitoringu, dokonywali oględzin zabezpieczonego telefonu komórkowego, zostały przeprowadzone oględziny zewnętrzne zwłok - dodaje.
Sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. Pierwsze czynności z osobami zatrzymanymi w prokuraturze zaplanowano na jutro. To mieszkańcy Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.
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Morderstwo w Inowrocławiu
Mężczyzna został zaatakowany nożami w czwartek wieczorem na parkingu w okolicach Teatru Miejskiego. Mimo reanimacji zmarł. Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat, podejrzewanych o udział w ataku. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków.