NASZ NEWS: Nowoczesny system ostrzegania zostanie wprowadzony we wrześniu 2027 roku

2026-09-25, 16:40 Marcin Doliński/BN

Nowoczesny system ostrzegania zostanie wprowadzony we wrześniu 2027 roku/fot. Magnific/ilustracyjna

We wrześniu 2027 roku Polska wprowadzi jeden z najnowocześniejszych systemów ostrzegania - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. Mowa o systemie Cell Broadcast, który jest w fazie testów.

Nowoczesny system będzie pozwalał wysyłać ostrzeżenie jednocześnie do wszystkich telefonów na zagrożonym obszarze. Będzie się to odbywać bez aplikacji, internetu i znajomości numerów odbiorców.



Cell Broadcast ma zostać wprowadzony we wrześniu 2027 roku. - Dopiero wtedy, ponieważ to są bardzo poważne prace nie tylko koncepcyjne, ale przede wszystkim wdrożeniowe - tłumaczy sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.