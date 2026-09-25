Zatruta woda w Złejwsi Wielkiej. Sanepid pobrał kolejne próbki, trwa ustalanie przyczyn

2026-09-25, 15:56  Mariusz Luda/BN
Zatruta woda w Złejwsi Wielkiej. Sanepid pobrał kolejne próbki, trwa ustalanie przyczyn/fot. Mariusz Luda/Archiwum

Zatruta woda w Złejwsi Wielkiej. Sanepid pobrał kolejne próbki, trwa ustalanie przyczyn/fot. Mariusz Luda/Archiwum

Kryzys wodny w gminie Zławieś Wielka – woda skażona bakterią coli. Problem dotknął 6,5 tysiąca mieszkańców z sześciu sołectw. Sanepid pobrał kolejne próbki, jednak wyniki będą znane najwcześniej w poniedziałek. Gmina ustala przyczyny awarii wodociągu.

Uruchomiono stałe punkty poboru wody, a strażacy OSP dostarczają ją seniorom, chorym oraz do gospodarstw ze zwierzętami.

- W poniedziałek po otrzymaniu pełnych analiz mikrobiologicznych będą podejmowane kolejne działania - Mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Zobacz też: Bakteria coli w gminie Zławieś Wielka. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet [AKTUALIZACJA]

- Badania trwają pełne 72 godziny, tyle inkubują te najbardziej wymagające szczepy bakterii - informuje z kolei Paweł Krawański, prezes Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka.

Do poniedziałku lekcje w dwóch szkołach podstawowych w Przysieku i Górsku zostały zawieszone. Niewykluczone, że od najbliższego wtorku ponad 800 uczniów przejdzie na tryb nauczania zdalnego.

Skażona woda w gminie Zławieś Wielka

Przypomnijmy, w czwartek wieczorem pracownicy sanepidu wykryli bakterię coli w w wodzie, która jest dostarczana mieszkańcom gminy Zławieś Wielka. Woda nie nadaje się do spożycia w poszczególnych miejscowościach: Błotka, Czegielnik, Górsk, Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń.

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu przywrócenia jakości wody. Podczas dezynfekcji, czyli zwiększonej zawartości chloru, może zmienić się zapach wody.

W przypadku bakterii coli nie coli nie wolno tej wody pić, przygotowywać na niej napojów, posiłków czy też myć produkty spożywcze. Ponadto nie można myć naczyń, sztućców, zębów, czy też prać ubrania. Kąpiel czy prysznic z taką wodą też są ryzykowne.

Relacja Mariusza Ludy

Region

NASZ NEWS: Nowoczesny system ostrzegania zostanie wprowadzony we wrześniu 2027 roku

NASZ NEWS: Nowoczesny system ostrzegania zostanie wprowadzony we wrześniu 2027 roku

2026-09-25, 16:40
Ważna zmiana dla mieszkańców Włocławka. Zamknięcie mostu szybciej niż zapowiadano

Ważna zmiana dla mieszkańców Włocławka. Zamknięcie mostu szybciej niż zapowiadano

2026-09-25, 15:27
21-latek w rękach toruńskich policjantów. Doprowadził do podpaleń na kilku osiedlach [wideo]

21-latek w rękach toruńskich policjantów. Doprowadził do podpaleń na kilku osiedlach [wideo]

2026-09-25, 14:40
Oliwier z Bydgoszczy walczy z chorobami. Zbierając kasztany można pomóc dziecku

Oliwier z Bydgoszczy walczy z chorobami. Zbierając kasztany można pomóc dziecku

2026-09-25, 14:00
Mieszkaniec Włocławka znęcał się nad swoją partnerką. Policjanci znaleźli ciało kobiety

Mieszkaniec Włocławka znęcał się nad swoją partnerką. Policjanci znaleźli ciało kobiety

2026-09-25, 13:20
Żałoba po tragicznym wypadku 13-latka z Nakła nad Notecią. W sobotę pogrzeb chłopca

Żałoba po tragicznym wypadku 13-latka z Nakła nad Notecią. W sobotę pogrzeb chłopca

2026-09-25, 12:40
Bydgoska szkoła świętuje 60-lecie. Uczniowie i nauczyciele chcą wspomóc schronisko

Bydgoska szkoła świętuje 60-lecie. Uczniowie i nauczyciele chcą wspomóc schronisko

2026-09-25, 11:20
Atak nożowników w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-letni mężczyzna

Atak nożowników w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-letni mężczyzna

2026-09-25, 10:33
Weekend 25-27 września pełen atrakcji w regionie. Koncerty, festiwale, sport i spacery [przewodnik]

Weekend 25-27 września pełen atrakcji w regionie. Koncerty, festiwale, sport i spacery [przewodnik]

2026-09-25, 10:30

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę