2026-09-25, 15:56 Mariusz Luda/BN

Zatruta woda w Złejwsi Wielkiej. Sanepid pobrał kolejne próbki, trwa ustalanie przyczyn/fot. Mariusz Luda/Archiwum

Kryzys wodny w gminie Zławieś Wielka – woda skażona bakterią coli. Problem dotknął 6,5 tysiąca mieszkańców z sześciu sołectw. Sanepid pobrał kolejne próbki, jednak wyniki będą znane najwcześniej w poniedziałek. Gmina ustala przyczyny awarii wodociągu.

Uruchomiono stałe punkty poboru wody, a strażacy OSP dostarczają ją seniorom, chorym oraz do gospodarstw ze zwierzętami.



- W poniedziałek po otrzymaniu pełnych analiz mikrobiologicznych będą podejmowane kolejne działania - Mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



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- Badania trwają pełne 72 godziny, tyle inkubują te najbardziej wymagające szczepy bakterii - informuje z kolei Paweł Krawański, prezes Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka.



Do poniedziałku lekcje w dwóch szkołach podstawowych w Przysieku i Górsku zostały zawieszone. Niewykluczone, że od najbliższego wtorku ponad 800 uczniów przejdzie na tryb nauczania zdalnego.



Skażona woda w gminie Zławieś Wielka



Przypomnijmy, w czwartek wieczorem pracownicy sanepidu wykryli bakterię coli w w wodzie, która jest dostarczana mieszkańcom gminy Zławieś Wielka. Woda nie nadaje się do spożycia w poszczególnych miejscowościach: Błotka, Czegielnik, Górsk, Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu przywrócenia jakości wody. Podczas dezynfekcji, czyli zwiększonej zawartości chloru, może zmienić się zapach wody.



W przypadku bakterii coli nie coli nie wolno tej wody pić, przygotowywać na niej napojów, posiłków czy też myć produkty spożywcze. Ponadto nie można myć naczyń, sztućców, zębów, czy też prać ubrania. Kąpiel czy prysznic z taką wodą też są ryzykowne.