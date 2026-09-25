2026-09-25, 15:27 Radosław Jagieła/BN

Ważna zmiana dla mieszkańców Włocławka. Zamknięcie mostu szybciej niż zapowiadano/fot. MichalPL, Wikipedia

O godzinie 17 zamknięta zostanie przeprawa przez most stalowy we Włocławku. Samochody tamtędy nie przejadą do poniedziałku do godz. 6.

Powodem jest betonowanie płyty konstrukcji mostu. Podczas prac beton musi być odpowiednio związany, dlatego przejeżdżające samochody i związane z tym drgania mogłyby zagrozić bezpieczeństwu konstrukcji.



Przez najbliższy weekend kierowcy będą zmuszeni do skorzystania z objazdów przez zaporę wodną.



Pierwotnie zamknięcie było planowane w przyszły weekend, o czym na naszej antenie mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, jednak po konsultacji z wykonawcą nastąpi to w ciągu najbliższych dni.



To pierwsze z sześciu planowanych zamknięć koniecznych przy betowaniu płyty mostu.