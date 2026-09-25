21-latek w rękach toruńskich policjantów. Doprowadził do podpaleń na kilku osiedlach [wideo]

2026-09-25, 14:40 Michał Zaręba/JW

Policjanci zatrzymali 21-letniego podpalacza. /fot. KMP w Toruniu

Toruńscy policjanci zatrzymali 21-lataka podejrzanego o podpalenia na toruńskich osiedlach. Młody mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Straty oszacowano na ponad cztery tysiące złotych.

Policjanci nie wykluczają, że lista przestępstw 21-latka może być dłuższa. Może on stać za innymi podobnymi czynami.



- W środę, 9 września w godzinach wieczornych dyżurny Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście został powiadomiony o kilku pożarach, do których doszło na terenie osiedli mieszkaniowych oraz na zapleczu jednego ze sklepów. Ze zgłoszeń wynikało, że palą się plastikowe pojemniki na odpady znajdujące się w wiatach śmietnikowych oraz drewniane palety i kartony. Do wszystkich zdarzeń doszło tego samego wieczora w krótkich odstępach czasu. Policjanci pracujący przy sprawie, analizując nagrania z kamer monitoringu, wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek z tymi zdarzeniami. Zatrzymanie pozostawało już tylko kwestią czasu - mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



Za zniszczenie mienia, którego się dopuścił się młody mężczyzna, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.