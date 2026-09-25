Mieszkaniec Włocławka znęcał się nad swoją partnerką. Policjanci znaleźli ciało kobiety

2026-09-25, 13:20  Radosław Jagieła/JW
Mariusz K. miał znęcać się nad swoją partnerką. /fot. archiwum /fot. Pixabay

Mariusz K. miał znęcać się nad swoją partnerką. /fot. archiwum /fot. Pixabay

W jednym z mieszkań przy ul. Zbiegniewskiej we Włocławku policjanci ujawnili zwłoki kobiety. Na miejscu zatrzymano jej konkubenta, który usłyszał zarzuty. Miał znęcać się nad ofiarą.

Bił i obrażał kobietę

Prokuratura Rejonowa we Włocławku wszczęła kilka dni temu śledztwo w sprawie Mariusza K. Mężczyzna niemal od początku roku znęcał się psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad swoją partnerką Teresą Z., z którą wspólnie mieszkał.

Pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, wobec kobiety kierował obelżywe wyzwiska, groził jej śmiercią, ciągnął za włosy i je wyrywał oraz bił po całym ciele. W efekcie Teresa Z. doznała poważnych obrażeń. Sam konkubent dopuścił się recydywy.

Nie przyznaje się do winy

Kiedy funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety, zatrzymali Mariusza K. Został już przesłuchany.

- Nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia. Do Sądu Rejonowego we Włocławku skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzny. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury. Wykluczono udział osób trzecich w zgonie pokrzywdzonej. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10 - informuje prok. Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Z badań i obserwacji śledczych wynika, że kobieta nie była w stanie zrezygnować ze związku, który kosztował ją sporo czasu, zapału i energii i przez który cierpiała. Jest to tzw. syndrom sztokholmski.

Prokuratura apeluje, by w takich sytuacjach zwrócić się o pomoc pod numerami 112 lub 997. Można też skontaktować się z całodobową „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002. Konsultanci podpowiedzą, co najlepiej zrobić w trudnej sytuacji.

Relacja Radosława Jagieły

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