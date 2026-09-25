Mieszkaniec Włocławka znęcał się nad swoją partnerką. Policjanci znaleźli ciało kobiety
W jednym z mieszkań przy ul. Zbiegniewskiej we Włocławku policjanci ujawnili zwłoki kobiety. Na miejscu zatrzymano jej konkubenta, który usłyszał zarzuty. Miał znęcać się nad ofiarą.
Kiedy funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety, zatrzymali Mariusza K. Został już przesłuchany.
- Nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia. Do Sądu Rejonowego we Włocławku skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec mężczyzny. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury. Wykluczono udział osób trzecich w zgonie pokrzywdzonej. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10 - informuje prok. Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
Z badań i obserwacji śledczych wynika, że kobieta nie była w stanie zrezygnować ze związku, który kosztował ją sporo czasu, zapału i energii i przez który cierpiała. Jest to tzw. syndrom sztokholmski.
Prokuratura apeluje, by w takich sytuacjach zwrócić się o pomoc pod numerami 112 lub 997. Można też skontaktować się z całodobową „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002. Konsultanci podpowiedzą, co najlepiej zrobić w trudnej sytuacji.