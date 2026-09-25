Mieszkaniec Włocławka znęcał się nad swoją partnerką. Policjanci znaleźli ciało kobiety

2026-09-25, 13:20 Radosław Jagieła/JW

Mariusz K. miał znęcać się nad swoją partnerką. /fot. archiwum /fot. Pixabay

W jednym z mieszkań przy ul. Zbiegniewskiej we Włocławku policjanci ujawnili zwłoki kobiety. Na miejscu zatrzymano jej konkubenta, który usłyszał zarzuty. Miał znęcać się nad ofiarą.

Bił i obrażał kobietę





Prokuratura Rejonowa we Włocławku wszczęła kilka dni temu śledztwo w sprawie Mariusza K. Mężczyzna niemal od początku roku znęcał się psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad swoją partnerką Teresą Z., z którą wspólnie mieszkał.

Pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, wobec kobiety kierował obelżywe wyzwiska, groził jej śmiercią, ciągnął za włosy i je wyrywał oraz bił po całym ciele. W efekcie Teresa Z. doznała poważnych obrażeń. Sam konkubent dopuścił się recydywy.





Nie przyznaje się do winy