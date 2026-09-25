Żałoba po tragicznym wypadku 13-latka z Nakła nad Notecią. W sobotę pogrzeb chłopca

2026-09-25, 12:40 Natasza Trzebuchowska/JW

Społeczność szkolna i mieszkańcy Nakła żegnają 13-latka. /fot. Natasza Trzebuchowska (archiwum)

Mieszkańcy Nakła nad Notecią żegnają 13-letniego Natana, który w poniedziałek zginął w wypadku na hulajnodze. W piątek w szkole, do której chodził odbędzie się apel, podczas którego społeczność wspólnie będzie wspominać chłopca. Pogrzeb 13-latka zaplanowano na sobotę.

W szkole, do której chodził Natan trwa dzień żałoby. Jak dowiedzieliśmy się od rodziców uczniów, w piątek wszyscy pojawili się ubrani na czarno. W budynku ma być przygotowany kącik pamięci, a uczniowie i nauczyciele spotkają się na specjalnym apelu, aby wspólnie wspominać chłopca.



Lekcje się odbywają, ale uczniowie nie piszą sprawdzianów i nie są odpytywani. Priorytetem jest opieka emocjonalna. Dzieci codziennie biorą udział w spotkaniach z psychologiem, które mają pomóc uczniom nazwać własne emocje i poradzić sobie z traumą.



O wszystkich formach pomocy rodzice są na bieżąco informowani przez e-dziennik. W stałym kontakcie są z nimi dyrekcja oraz nauczyciele. Pogrzeb trzynastolatka odbędzie się w sobotę, 26 września. O godzinie 10.00 rozpocznie się msza święta żałobna w kaplicy cmentarnej w Nakle. Po mszy ceremonia pogrzebowa odbędzie się na nakielskim cmentarzu.

Chłopca pożegna cała klasa, koledzy, z którymi trenował boks oraz piłkę nożną, a także przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, do której należał Natan.