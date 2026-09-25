Żałoba po tragicznym wypadku 13-latka z Nakła nad Notecią. W sobotę pogrzeb chłopca
Mieszkańcy Nakła nad Notecią żegnają 13-letniego Natana, który w poniedziałek zginął w wypadku na hulajnodze. W piątek w szkole, do której chodził odbędzie się apel, podczas którego społeczność wspólnie będzie wspominać chłopca. Pogrzeb 13-latka zaplanowano na sobotę.
W szkole, do której chodził Natan trwa dzień żałoby. Jak dowiedzieliśmy się od rodziców uczniów, w piątek wszyscy pojawili się ubrani na czarno. W budynku ma być przygotowany kącik pamięci, a uczniowie i nauczyciele spotkają się na specjalnym apelu, aby wspólnie wspominać chłopca.
Lekcje się odbywają, ale uczniowie nie piszą sprawdzianów i nie są odpytywani. Priorytetem jest opieka emocjonalna. Dzieci codziennie biorą udział w spotkaniach z psychologiem, które mają pomóc uczniom nazwać własne emocje i poradzić sobie z traumą.
O wszystkich formach pomocy rodzice są na bieżąco informowani przez e-dziennik. W stałym kontakcie są z nimi dyrekcja oraz nauczyciele. Pogrzeb trzynastolatka odbędzie się w sobotę, 26 września. O godzinie 10.00 rozpocznie się msza święta żałobna