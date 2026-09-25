Bydgoska szkoła świętuje 60-lecie. Z tej okazji chcą wspomóc zwierzęta ze schroniska

2026-09-25, 11:20 Magdalena Gill/JW

Na zdjęciu: Aleksandra Bilicka ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Bydgoszczy i Lulu

„60 na 60” - to tytuł akcji organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 61 w Bydgoszczy, która świętuje 60-lecie. Pracownicy i uczniowie chcą uzbierać 60 kg karmy, którą przekażą dla podopiecznych bydgoskiego schroniska dla zwierząt.

Obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 rozpoczęły się w piątek (25.09) o godzinie 8.00 Mszą św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, a od godz. 10 zaplanowano świętowanie w szkole.



- Przy okazji jubileuszu postanowiliśmy zorganizować akcję charytatywną dla schroniska, nie pierwszą zresztą – mówi Aleksandra Bilicka, opiekun zespołu edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 61.



- Chcemy uwrażliwiać dzieci na potrzeby najmniejszych istot. Dzieciaki zawsze chętnie biorą udział, z tym, że tym razem najbardziej zależy nam na karmie. Wcześniej były organizowane zbiórki szczególnie przed zimą. Potrzebne są materiały do pracy dla weterynarza, koce, podkłady i zabawki. Przedmioty chętnie przynoszą dzieci między innymi z klas 1-3. Już rano przychodzą z karmą i chwalą się. Natomiast w klasach starszych myślimy, że też chętnie wesprą akcję - dodaje Aleksandra Bilicka.



Karmę dla psów i kotów można zostawiać na portierni Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Kruczej 5a w Bydgoszczy.