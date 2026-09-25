Atak nożowników w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-letni mężczyzna

2026-09-25, 10:33 Agata Raczek/JW

Do ataku doszło na parkingu przy Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. /fot. UM Inowrocławia

Nocny atak nożem w Inowrocławiu. Dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 23. Sprawą zajmuje się policja.



- W zdarzeniu wzięło udział dwóch sprawców, którzy podeszli do 41-latka z nożami w ręku, zaatakowali go, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a potem uciekli. Pomimo podjętych działań ratunkowych mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. W toku czynności osoby podejrzane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Są to mężczyźni w wieku 34 i 38 lat - mówi asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, rzeczniczka inowrocławskich policjantów.



Policjanci wykonywali czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora.