Atak nożowników w centrum Inowrocławia. Nie żyje 41-letni mężczyzna

2026-09-25, 10:33  Agata Raczek/JW
Do ataku doszło na parkingu przy Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. /fot. UM Inowrocławia

Do ataku doszło na parkingu przy Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. /fot. UM Inowrocławia

Nocny atak nożem w Inowrocławiu. Dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 23. Sprawą zajmuje się policja.

- W zdarzeniu wzięło udział dwóch sprawców, którzy podeszli do 41-latka z nożami w ręku, zaatakowali go, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a potem uciekli. Pomimo podjętych działań ratunkowych mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. W toku czynności osoby podejrzane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Są to mężczyźni w wieku 34 i 38 lat - mówi asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, rzeczniczka inowrocławskich policjantów.

Policjanci wykonywali czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora.

Mówi asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak

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