Dwa wypadki na DW240 pod Tucholą. Strażacy jechali z jednej akcji na drugą

2026-09-25, 09:55 JW/Dorota Witt

Wypadek na DW240 pod Tucholą. /fot. KP PSP w Tucholi

Ciężarówka oraz auto osobowe zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 240 w miejscowości Miejski Rów, niedaleko Tucholi. Kolejny wypadek, na tej samej trasie miał miejsce w Żalnie.

Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego na drodze wojewódzkiej nr 240 w Miejskim Rowie niedaleko Tucholi. Ratownicy musieli wydobyć zakleszczonego kierowcę osobówki.



- Poszkodowana z samochodu osobowego została zabrana do szpitala w Grudziądzu, natomiast większe obrażenia miał kierowca samochodu osobowego, po którego lądował śmigłowiec LPR. Został on przetransportowany do szpitala w Bydgoszczy. Na chwilę obecną droga jest całkowicie zablokowana. Tak naprawdę jechaliśmy z jednego wypadku do drugiego, bo wcześniej w miejscowości Żarno i też auto osobowe z samochodem ciężarowym - mówi mł. kpt. Dawid Śliżewski z tucholskiej straży pożarnej.



W wypadku w Żalnie ucierpiał kierowca osobówki. Trafił do szpitala w Chojnicach. Tam nie ma już utrudnień. Przyczyny i okoliczności obu zdarzeń ustalają policjanci.