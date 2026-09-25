Kolizja w Kurzejewie pod Nowem. Bus szkolny zderzył się z łosiem

2026-09-25, 09:38 JW

Szkolny bus zderzył się z łosiem. /fot. KM PSP w Świeciu

W Kurzejewie bus szkolny zderzył się z łosiem. Pojazdem podróżowało 15 dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w piątkowy poranek. W wyniku zderzenia uszkodzony został też drugi pojazd.



- Nikt z pasażerów autobusu nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielenia pomocy medycznej. Na miejscu stwierdzono wyciek płynów eksploatacyjnych oraz odłamki znajdujące się na jezdni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu odłamków i pozostałości płynów eksploatacyjnych z drogi.



Mimo działań służb, droga w Kurzejewie jest przejezdna.