Wyciek danych mieszkańców Janikowa. Ktoś miał dostęp do skrzynki mailowej PGKiM

2026-09-25, 06:25  Agata Raczek/JW
PGiKM wyjaśnia sprawę potencjalnego wycieku danych mieszkańców Janikowa. /fot. Żaneta Walentyn (archiwum)

PGiKM wyjaśnia sprawę potencjalnego wycieku danych mieszkańców Janikowa. /fot. Żaneta Walentyn (archiwum)

Dane mieszkańców Janikowa mogły trafić w niepowołane ręce. Nieuprawniona osoba przez ponad półtora roku miała dostęp do skrzynki mailowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie. Przekierowywana była cała przychodząca korespondencja.

Proceder miał trwać od stycznia 2025 roku do sierpnia 2026 r. Niepowołana osoba miała dostęp do adresu e-mail sekretariatu PGKiM.

- Po zalogowaniu się na konto, napastnik zaprogramował pocztę tak, aby automatycznie i bez wiedzy użytkownika przekierowywała całą przychodzącą korespondencję na zewnętrzny, obcy adres poczty elektronicznej e-mail - informuje spółka.

Mogły się w niej znajdować między innymi numery PESEL, adresy, numery dowodów osobistych i rachunków bankowych. Spółka zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zachowanie szczególnej ostrożności.

Sprawa naruszenia danych została przekazana do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PGKiM informuje, że zaktualizowano zabezpieczenia systemu informatycznego. Analizowane są też zagrożenia i ryzyka związane z tą sytuacją. Ponadto spółka zapewnia, że przeszkoli pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

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