Bakteria coli w gminie Zławieś Wielka. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet [AKTUALIZACJA]
Pracownicy toruńskiego sanepidu wykryli bakterię coli w wodzie, która jest dostarczana mieszkańcom gminy Zławieś Wielka. Tymczasowo do mieszkańców będą przyjeżdżać beczki z czystą wodą.
Inspektorzy z toruńskiego sanepidu zbadali wodę dostarczaną do mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Okazało się, że do siedmiu sołectw trafia woda z bakterią z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia. W tej sprawie władze gminy wydały komunikat. Dotyczy on miejscowości:
- Błotka,
- Czegielnik,
- Górsk,
- Przysiek,
- Rozgarty,
- Stary Toruń.
powiat toruński – wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru bakterii grupy
coli w liczbie od 35 jtk/100 ml do 50 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości
parametrycznej 0 jtk/100 ml - informują inspektorzy.
- Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie prowadzi intensywne działania mające na celu identyfikację źródła skażenia oraz przywrócenie przydatności wody do spożycia. Sytuacja jest monitorowana, a o wszelkich zmianach oraz wynikach kolejnych badań będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Woda będzie mogła być ponownie wykorzystywana do celów spożywczych i higienicznych dopiero po potwierdzeniu jej przydatności przez właściwe służby sanitarne i odwołaniu obowiązującego komunikatu - informują władze gminy Zławieś Wielka.
Na czas oczyszczania sieci, do mieszkańców woda będzie dostarczana za pomocą beczkowozów. Przedstawiono już harmonogram:
CZWARTEK, 24.09. (godz. 17-22)
1. Przysiek - Parking obok Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej 17:00-17:30
2. Rozgarty - Świetlica przy ul. Długiej: 17:35-18:05
3. Stary Toruń - Świetlica przy ul. Szerokiej: 18:15-18:45
4. Górsk - Kościół przy ul. Markiewicza: 18:55 - 19:25
5. Górsk - Dom Kultury przy ul. Leśnej: 19:35-20:20
6. Czarne Błoto - skrzyżowanie ulic Topolowej i Wierzbowej: 20:30-21:00
7. Cegielnik - skrzyżowanie ulic Turystyczna i Leśna dolina: 21:05-21:35
8. Czarne Błoto - Świetlica wiejska (stara szkoła) przy ul. Prostej: 21:45-22:15