Bakteria coli w gminie Zławieś Wielka. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet [AKTUALIZACJA]

2026-09-24, 19:51  JW
Bakterię coli wykryto w wodociągach w gminie Zławieś Wielka. /fot. Mariusz Luda

Bakterię coli wykryto w wodociągach w gminie Zławieś Wielka. /fot. Mariusz Luda

Pracownicy toruńskiego sanepidu wykryli bakterię coli w wodzie, która jest dostarczana mieszkańcom gminy Zławieś Wielka. Tymczasowo do mieszkańców będą przyjeżdżać beczki z czystą wodą.

Inspektorzy z toruńskiego sanepidu zbadali wodę dostarczaną do mieszkańców gminy Zławieś Wielka. Okazało się, że do siedmiu sołectw trafia woda z bakterią z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia. W tej sprawie władze gminy wydały komunikat. Dotyczy on miejscowości:

  • Błotka,
  • Czegielnik,
  • Górsk,
  • Przysiek,
  • Rozgarty,
  • Stary Toruń.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – na terenie zaopatrywanym przez Wodociąg Przysiek oraz Wodociąg Pędzewo, gm. Zławieś Wielka,
powiat toruński – wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru bakterii grupy
coli w liczbie od 35 jtk/100 ml do 50 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości
parametrycznej 0 jtk/100 ml - informują inspektorzy.

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu przywrócenia jakości wody. Podczas dezynfekcji, czyli zwiększonej zawartości chloru, może zmienić się zapach wody.

W przypadku bakterii coli nie coli nie wolno tej wody pić, przygotowywać na niej napojów, posiłków czy też myć produkty spożywcze. Ponadto nie można myć naczyń, sztućców, zębów, czy też prać ubrania. Kąpiel czy prysznic z taką wodą też są ryzykowne.

- Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie prowadzi intensywne działania mające na celu identyfikację źródła skażenia oraz przywrócenie przydatności wody do spożycia. Sytuacja jest monitorowana, a o wszelkich zmianach oraz wynikach kolejnych badań będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Woda będzie mogła być ponownie wykorzystywana do celów spożywczych i higienicznych dopiero po potwierdzeniu jej przydatności przez właściwe służby sanitarne i odwołaniu obowiązującego komunikatu - informują władze gminy Zławieś Wielka.


Na czas oczyszczania sieci, do mieszkańców woda będzie dostarczana za pomocą beczkowozów. Przedstawiono już harmonogram:


CZWARTEK, 24.09. (godz. 17-22)

1. Przysiek - Parking obok Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej 17:00-17:30

2. Rozgarty - Świetlica przy ul. Długiej: 17:35-18:05

3. Stary Toruń - Świetlica przy ul. Szerokiej: 18:15-18:45

4. Górsk - Kościół przy ul. Markiewicza: 18:55 - 19:25

5. Górsk - Dom Kultury przy ul. Leśnej: 19:35-20:20

6. Czarne Błoto - skrzyżowanie ulic Topolowej i Wierzbowej: 20:30-21:00

7. Cegielnik - skrzyżowanie ulic Turystyczna i Leśna dolina: 21:05-21:35

8. Czarne Błoto - Świetlica wiejska (stara szkoła) przy ul. Prostej: 21:45-22:15


PIĄTEK, 25.09.
1. Przysiek - Parking obok Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej: 8:00-8:30
2. Rozgarty - Świetlica przy ul. Długiej: 8:35-9:00
3. Stary Toruń - Świetlica przy ul. Szerokiej: 9:15-9:45
4. Górsk - Kościół przy ul. Markiewicza: 9:55 - 10:25
5. Górsk - Dom Kultury przy ul. Leśnej: 10:35-11:20
6. Czarne Błoto - skrzyżowanie ulic Topolowej i Wierzbowej: 11:30-12:00
7. Cegielnik - skrzyżowanie ulic Turystyczna i Leśna dolina: 12:05-12:35
8. Czarne Błoto - Świetlica wiejska (stara szkoła) przy ul. Prostej: 12:45-13:15

Jak informują władze gminy, szkoły w Górsku i Przysieku będą w piątek zamknięte.

Relacja Mariusza Ludy

Bakterię coli wykryto w wodociągach w gminie Zławieś Wielka. /fot. Mariusz Luda Bakterię coli wykryto w wodociągach w gminie Zławieś Wielka. /fot. Mariusz Luda

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