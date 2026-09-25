Będą potrzebne kolejne remonty tężni w Inowrocławiu. Kiedy zostanie otwarta?

2026-09-25, 08:00 Marcin Glapiak/JW

Głos w sprawie remontu tężni zabrały władze Inowrocławia. /fot. Marcin Glapiak

Inowrocławska Tężnia wymaga dalszych prac naprawczych. Chodzi o tarninę, która została położona nie zgodnie ze sztuką za czasów poprzedniej władzy - tak twierdzi prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.

- Mamy takie gniazdko tarniny, które wypadło nam z tężni i będzie wypadać ich więcej. To jest jakby no tutaj zlepek patyków tarniny, można to tak nazwać. I długości około, powiedzmy 40 cm. Natomiast co okazuje się, że zgodnie ze sztuką tarnina powinna mieć od 1 metra do 20 m.



Wymiana tarniny to koszt ponad 1 miliona złotych. Obecnie trwa remont tężni polegający między innymi na wymianie niecek, co pochłonie 6 milionów złotych. Tężnia ma być otwarta dopiero na wiosnę przyszłego roku.