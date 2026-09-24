Dzwony z kościoła pw. Św. Trójcy biły zgodnie z przepisami. Są wyniki pomiarów i odpowiedź z PE

2026-09-24, 16:00  Damian Klich/KB
Kościół pw. Św. Trójcy w Bydgoszczy /fot. Agata Raczek/archiwum

Kościół pw. Św. Trójcy w Bydgoszczy /fot. Agata Raczek/archiwum

Ponad 900 podpisów zebrano w parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy przeciwko zakazowi używania dzwonów kościelnych. Petycja ma być skierowana do prezydenta Karola Nawrockiego. Tymczasem są wyniki pomiarów wykonanych w odpowiedzi na skargę mieszkańca.

W lipcu anonimowy Bydgoszczanin złożył skargę do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na głośność dzwonów. Urząd Miasta został zobowiązany do wyjaśnienia sprawy, dlatego proboszcz parafii świętej Trójcy ksiądz Janusz Tomczak zlecił przeprowadzenie badań.

- Pomiary zostały wykonane 24 sierpnia i otrzymaliśmy już wyniki tych badań - mówi proboszcz Tomczak. - Dane zostały przesłane do Urzędu Miasta. Czekamy na odpowiedź, na informację o tym, co miasto w związku z tym zadecyduje, jakie działania zamierza podjąć. Normy nie zostały przekroczone.

Europoseł Marcin Sypniewski dostał odpowiedź na interpelację w Parlamencie Europejskim dotyczącą dzwonów. Odczytuje ją Bogdan Dzakanowski, radny Rady Miasta Bydgoszczy.

- „Państwa członkowskie są zobowiązanie do sporządzania co 5 lat strategicznych map hałasu". „Zobowiązanie te nie dotyczą hałasów pochodzących z innych źródeł takich jak hałas spowodowany przez sąsiadów, hałas spowodowany czynnościami domowymi lub zajęciami rekreacyjnymi, w tym hałas związany z dzwonami kościelnymi". Dzwony są prawem chronione. Dziwne, że w naszym kraju zamyka się dzwony, wbrew temu, co Unia Europejskie mówi - komentował Bogdan Dzakanowski.

  • W akcję zbierania podpisów zaangażowano również inne parafie z terenu Bydgoszczy.
  • Jak przekazał nam bydgoski ratusz, urzędnicy analizują dane uzyskane z pomiarów.

Mówi proboszcz parafii świętej Trójcy, ksiądz Janusz Tomczak

Mówi Bogdan Dzakanowski

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