Toruńscy radni za budową Mostu Zachodniego. Mieszkańcy wręcz przeciwnie

2026-09-24, 15:11  Michał Zaręba/KB
Ponad 200 wyraziło sprzeciw wobec planu budowy Mostu Zachodniego w przedstawionym wariancie/fot. Mariusz Luda/archiwum

Ponad 200 wyraziło sprzeciw wobec planu budowy Mostu Zachodniego w przedstawionym wariancie/fot. Mariusz Luda/archiwum

Toruńscy radni bronią planów budowy tzw. Mostu Zachodniego przez Wisłę. Stanowisko w tej sprawie jednogłośnie przyjęła w czwartek Rada Miasta, choć ratusz zapewnia, że jest otwarty na korektę.

Jak już informowaliśmy, mieszkańcy Małej Nieszawki podczas środowych konsultacji wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec obu przedstawionych wariantów trasy, które przebiegają przez środek ich miejscowości.

- Decyzje jeszcze nie zapadły - powiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.
- Potwierdzam, że jesteśmy otwarci na zmiany wariantów przebiegu tej trasy od tej strony, która najbardziej wzbudza emocje ze strony samych mieszkańców. To nie jest kwestia małej uliczki albo krótkiego odcinka drogi, z którego my po prostu ot tak możemy sobie zrezygnować. Jest to studium korytarzowe, ważne z punktu widzenia nie tylko układu drogowego, lokalnego.

- Bardzo mocno zastanawiam się, co robił poprzedni wójt i obecna pani wójt - mówi radny Adrian Mul, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość. - Dlaczego te informacje nie były przekazywane? Powiem więcej: z tych informacji, które posiadam, w poprzedniej kadencji były wydawane zezwolenia na te inwestycje budowlane.

- Most zachodni, trzeci most w Toruniu, jest inwestycją planowaną już od dekad - mówi radny Zbigniew Fiderewicz, klub Wspólny Toruń. - Z jednej strony nie możemy się dziwić, że akurat właściciele nieruchomości, obok których czy nad którymi będzie przechodziła przeprawa mostowa, protestują. Może takiej wiedzy nie mieli? Każdy z nas pewnie takie działania by podejmował.

  • Kolejne konsultacje w sprawie budowy Mostu Zachodniego odbędą się 28 września o godz. 17:30 w Małej Nieszawce. Dzień później o tej samej godzinie spotkanie odbędzie się w Toruniu, w Centrum Targowym PARK.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

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