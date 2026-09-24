Mieszkańcy Pakości boją się młodzieży szalejącej na hulajnogach. Burmistrz mówi: „Dość"

2026-09-24, 12:00  Marcin Glapiak/KB
To głośny incydent bydgoski - młodzież pędziła na hulajnogach przez rondo Jagiellonów/fot. zrzut ekranu, Facebook, film opublikowany przez użytkownika pn. Arczi Korbal

To głośny incydent bydgoski - młodzież pędziła na hulajnogach przez rondo Jagiellonów/fot. zrzut ekranu, Facebook, film opublikowany przez użytkownika pn. Arczi Korbal

Młodzi ludzie jeżdżą bardzo szybko po chodnikach, po skwerach, ale także jezdnią. W dzień i w nocy. Mieszkańcy się boją, problem narasta, więc do akcji wkracza burmistrz Pakości. Co zamierza, i co może w tej sprawie zrobić?

Burmistrz Pakości Michał Siembab temat młodzieży brawurowej jeżdżącej na hulajnogach chce poruszyć na najbliższej sesji rady miasta.

- Planujemy wyznaczyć rejony, gdzie nie będzie można jeździć hulajnogami. Trwają konsultacje wewnętrzne - mówi Michał Siembab.

Jest też pomysł, żeby więcej służby kontrolowało jeżdżących na hulajnogach.

- To prawda. We wtorek w godzinach popołudniowych odbyło się specjalne posiedzenie komisji społecznej, na którą zaprosiliśmy policjantów z komisariatów Pakości. Problemy i spostrzeżenia przede wszystkim mieszkańców kierowane do mnie, czy do Rady Miejskiej przedstawiliśmy policji i czekamy też na ich interwencję - mówił burmistrz.

Kontrowersje wokół młodych użytkowników hulajnóg były niedawno naszym tematem dnia. Poczytaj tutaj: TUTAJ, z kolei o tragicznym wypadku w Nakle pisaliśmy: TUTAJ

  • Co na ten temat mówią mieszkańcy Pakości? Poniżej relacja Marcina Glapiaka:

Fot: Ludzik z Inowrocławia:
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Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

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