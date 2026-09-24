Głośny protest pod Toruniem. Ponad 200 osób krzyczało „nie” dla Mostu Zachodniego [zdjęcia]

2026-09-24, 10:41 Mariusz Luda/KB

Głośny protest pod Toruniem. Ponad 200 osób krzyczało „nie” dla Mostu Zachodniego/fot. Mariusz Luda

Ponad 200 osób przyszło na konsultacje społeczne w tej sprawie. Ludzie zebrani w Małej Nieszawce głośno wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec obu wariantów trasy przebiegającej przez środek miejscowości. W spontanicznym głosowaniu niemal wszyscy obecni opowiedzieli się przeciwko inwestycji.

- To jest nasza miejscowość, to jest nasza ziemia, to jest nasze mieszkanie i mamy prawo protestować.

- Nikt się z nami nie liczy. Nikt.

- Nie padły odpowiedzi na zadawane pytania, główne pytania, które interesowały mieszkańców.

- Absolutnie to nie są konsultacje, to przedstawienie nam wariantów, co do których myślę, że już zapadła decyzja. I nasze krzyki, protesty i nasze emocje są tylko dlatego, że to nie jest konsultacja - tylko informacja.

- Do tego stopnia jesteśmy zdeterminowani, że będziemy robić blokady, i to niejedną - tak mówili uczestnicy spotkania.



- Mówiłam, że będzie taki odbiór, bo jestem z tej gminy, mieszkam tutaj ponad 25 lat i spotykam się z mieszkańcami - komentowała Katarzyna Streich, wójt gminy Wielka Nieszawka.

- Bardzo często dochodzą do mnie różnego rodzaju sygnały. Wiedziałam, że będzie taki odbiór i cieszę się, że było tyle osób, ile było, i że w ten sposób mogą mieszkańcy wyrazić swoje obawy.



Ireneusz Makowski z Zarządu Dróg w Toruniu był zaskoczony liczbą zgromadzonych mieszkańców: - Bardzo duży opór, bardzo dużo poruszanych problemów.





Kolejne konsultacje w sprawie budowy Mostu Zachodniego odbędą się 28 września (poniedziałek) o godz. 17:30 w Małej Nieszawce oraz dzień później o tej samej godzinie w Toruniu, w Centrum Targowym PARK.