Policja i WIOŚ zatrzymywały ciężarówki. Szukały w nich niebezpiecznych odpadów [zdjęcia]

W powiecie radziejowskim służby wzięły pod lupę samochody ciężarowe i dostawcze, które przewożą odpady/fot. KPP Radziejów

W powiecie radziejowskim służby wzięły pod lupę samochody ciężarowe i dostawcze, które przewożą odpady. W czasie akcji sprawdzany był towar i dokumentacja. Funkcjonariusze m.in. sprawdzali, czy przewożony towar nie jest odpadem niebezpiecznym i czy w papierach wszystko się zgadza.

Kontrole przeprowadzono na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Płowce. Głównym celem wspólnych działań policjantów oraz inspektorów z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska z delegatury we Włocławku było sprawdzenie legalności przewożonych towarów.

Mundurowi szczegółowo weryfikowali dokumentację transportową oraz kontrolowali, czy przewożone ładunki są odpowiednio zabezpieczone. Zwracano także uwagę na to, czy pojazdy posiadają wymagane prawem oznakowanie.



