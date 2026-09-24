Ireneusz Nitkiewicz: Do końca roku wszystkie schrony w regionie będą oznaczone [Rozmowa Dnia]

Mariusz Kluszczyński rozmawiał z Ireneuszem Nitkiewiczem

Do końca roku wszystkie miejsca ukrycia i doraźnego schronienia mają być wyraźnie oznaczone.



- Dzięki temu w sytuacji zagrożenia będzie je łatwiej znaleźć – mówił Ireneusz Nitkiewicz.



- Będą porozumienia w przypadku prywatnych zarządców, żeby były jasne informacje - poza aplikacją, dzięki której można znaleźć miejsca ukrycia, które są w pobliżu - żeby te miejsca były odpowiednio oznaczone. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli w momencie zagrożenia, kiedy wiadomo, że działamy w nerwach, działamy w stresie, żebyśmy nie musieli szukać, biegać, czy to są te drzwi, czy tamte drzwi. One będą jasno oznaczone - zapewnia Ireneusz Nitkiewicz.



Dodał, że wkrótce szkoły dostaną wytyczne wraz z procedurami na wypadek konieczności ewakuacji m.in. związanej z atakiem z powietrza. O tym, że przygotowanie takich dokumentów jest konieczne, informowały związki zawodowe nauczycieli.

, zastępcą dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Jednym z wątków rozmowy były schrony.