Ireneusz Nitkiewicz: Do końca roku wszystkie schrony w regionie będą oznaczone [Rozmowa Dnia]

2026-09-24, 09:03  Mariusz Kluszczyński/KB
Ireneusz Nitkiewicz/fot. Tomasz Kaźmierski

Ireneusz Nitkiewicz/fot. Tomasz Kaźmierski

Kolejne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i incydenty zagrażające bezpieczeństwu. Na ile te zdarzenia powinny budzić nasz niepokój? Czy do sytuacji kryzysowej można się przygotować? Jak? Gdzie szukać ważnych informacji? Był to temat czwartkowej „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK.

Mariusz Kluszczyński rozmawiał z Ireneuszem Nitkiewiczem, zastępcą dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Jednym z wątków rozmowy były schrony.
Do końca roku wszystkie miejsca ukrycia i doraźnego schronienia mają być wyraźnie oznaczone.

- Dzięki temu w sytuacji zagrożenia będzie je łatwiej znaleźć – mówił Ireneusz Nitkiewicz.

- Będą porozumienia w przypadku prywatnych zarządców, żeby były jasne informacje - poza aplikacją, dzięki której można znaleźć miejsca ukrycia, które są w pobliżu - żeby te miejsca były odpowiednio oznaczone. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli w momencie zagrożenia, kiedy wiadomo, że działamy w nerwach, działamy w stresie, żebyśmy nie musieli szukać, biegać, czy to są te drzwi, czy tamte drzwi. One będą jasno oznaczone - zapewnia Ireneusz Nitkiewicz.

Dodał, że wkrótce szkoły dostaną wytyczne wraz z procedurami na wypadek konieczności ewakuacji m.in. związanej z atakiem z powietrza. O tym, że przygotowanie takich dokumentów jest konieczne, informowały związki zawodowe nauczycieli.



  • Cała rozmowa jest poniżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Ireneuszem Nitkiewiczem

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