Ireneusz Nitkiewicz: Do końca roku wszystkie schrony w regionie będą oznaczone [Rozmowa Dnia]
Kolejne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i incydenty zagrażające bezpieczeństwu. Na ile te zdarzenia powinny budzić nasz niepokój? Czy do sytuacji kryzysowej można się przygotować? Jak? Gdzie szukać ważnych informacji? Był to temat czwartkowej „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK.
- Dzięki temu w sytuacji zagrożenia będzie je łatwiej znaleźć – mówił Ireneusz Nitkiewicz.
- Będą porozumienia w przypadku prywatnych zarządców, żeby były jasne informacje - poza aplikacją, dzięki której można znaleźć miejsca ukrycia, które są w pobliżu - żeby te miejsca były odpowiednio oznaczone. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli w momencie zagrożenia, kiedy wiadomo, że działamy w nerwach, działamy w stresie, żebyśmy nie musieli szukać, biegać, czy to są te drzwi, czy tamte drzwi. One będą jasno oznaczone - zapewnia Ireneusz Nitkiewicz.
Dodał, że wkrótce szkoły dostaną wytyczne wraz z procedurami na wypadek konieczności ewakuacji m.in. związanej z atakiem z powietrza. O tym, że przygotowanie takich dokumentów jest konieczne, informowały związki zawodowe nauczycieli.
- Cała rozmowa jest poniżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ