Region
Studenci spotkali się z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem GeneralnymDamian Klich / TB 2026-09-23, 22:25
Przyszli prawnicy mogli poznać pracę sądu „od kuchni'. W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy odbyły się warsztaty pod nazwą „Asystent Sędziego - Prawo. Praktyka… Czytaj dalej »
Mundurowi z Grudziądza stali w kolejce, aby oddać krew. „Pomaganie nie boli!”Marcin Doliński/DW 2026-09-23, 21:01
Podczas 15. edycja akcji „Dar Serca Służb Mundurowych” w jednej kolejce spotkali się ci, którzy krew oddają po raz pierwszy i ci, którzy na potrzeby… Czytaj dalej »
Trwa budowa nowego kompleksu Szpitala Wojewódzkiego we WłocławkuMarek Ledwosiński / TB 2026-09-23, 20:01
To obecnie największa inwestycja medyczna w naszym województwie, która będzie spełniać najwyższe standardy opieki. Koszt to aż pół miliarda złotych. Czytaj dalej »
Zmiany kadrowe w wojsku, kluczowe dla regionu kujawsko-pomorskiegoKatarzyna Bogucka/DW/PAP 2026-09-23, 18:01
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił decyzje personalne. Zmiany dotyczą m.in. uczelni wojskowych i szpitali polowych w kraju. Czytaj dalej »
Legionella w basenie we Włocławku. Część obiektu zamkniętoMarek Ledwosiński / TB 2026-09-23, 17:00
W tej chwili czynna jest tylko niecka sportowa Basenu Miejskiego przy ul. Wysokiej. To ta z torami pływackimi. Natomiast niecka rekreacyjna - ze zjeżdżalnią… Czytaj dalej »
Czarny sport w Kujawsko-Pomorskiem ma swoich „wyznawców”. Na czym polega fenomen żużla?Mariusz Luda/DW 2026-09-23, 16:29
Nadchodzący sezon PGE Ekstraligi przyniesie gigantyczne emocje dzięki Derbom Pomorza, w których zmierzą się Apator Toruń, GKM Grudziądz oraz Abramczyk Polonia… Czytaj dalej »
MIChA PAN zbuduje sieć naukowo-badawczą w Polsce. Wystartuje w październiku w ToruniuDW/PAP 2026-09-23, 14:36
Badaniem zanieczyszczeń środowiska, diagnostyką nowotworów, kontrolą jakości surowców czy metrologią zajmie się nowy Międzynarodowy Instytut Chemii Analitycznej… Czytaj dalej »
Koledzy i bliscy Natana, który zginął w wypadku na hulajnodze, mają pomoc psychologicznąNatasza Trzebuchowska/DW 2026-09-23, 13:34
Nakło nad Notecią w żałobie po śmierci 13-letniego Natana. Chłopiec, jadąc na hulajnodze elektrycznej, wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się… Czytaj dalej »
Rozpoczął się proces Tomasza D. z Grudziądza. Jest oskarżony o skrzywdzenie dziewczynkiMariusz Luda/DW 2026-09-23, 12:45
Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces 26-letniego mieszkańca Grudziądza, Tomasza D. Ma odpowiedzieć za serię ciężkich przestępstw seksualnych… Czytaj dalej »
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