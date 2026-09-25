Weekend 25-27 września pełen atrakcji w regionie. Koncerty, festiwale, sport i spacery [przewodnik]

Piątek, 25 września 2026



Bydgoszcz



Godz. 19:00-20:30 - koncert „Niedokończone…” w ramach 64. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego

Godz. 18:00 - Weekend na Wenecji 2

Godz. 16:00 – „Dźwięki roślin” w Młynach Rothera

Godz 9:00-21:00 - Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w CH Zielone Arkady.

Toruń

Godz. 18:00-22:00 - II Noc Muzeów w Muzeum Okręgowym w Toruniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Godz. 17:00 - Escape Room Pokémon w Mediatece w Młynach, ul. Kościuszki 77.

Godz. 16:00-18:00, 18:00-20:00 i 20:00-22:00 (trzy tury) – Noc Naukowców

Inowrocław

Włocławek

Godz. 19:00 – Otwarcie VI Fajans Festiwalu i „Fajansowy Blask”

Godz. 17:00 – Wernisaż wystawy „Szukajcie fajansu ze świecą”

Grudziądz

Godz. 18:30 – The Analogs w Klubie Akcent -

Sobota, 26 września 2026

Bydgoszcz

Godz. 20:30-23:30 - koncert Guziora i Kaza Bałagane

Godz. 19:15-20:15 - I Fordoński Festiwal Organowy 2026

Godz. 19:00-23:00 - koncert THE MAGIC OF DISCO FESTIWAL - Bad Boys Blue, No Mercy, Joy, Francesco Napoli

Godz. 16:00 – Spacer po fyrtlu

Godz. 16:00-18:00 - III Ogólnopolskie Regaty Masters o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Godz. 11:00-17:00 - XXXV Wielka Wioślarska o Puchar Brdy

Godz. 11:00-16:00 - Europejskie Dni Dziedzictwa w Bydgoszczy. Wikliniarskie tradycje Bydgoszczy i regionu

Godz. 9:00-14:00 - WIR: rodzinny spacer szlakiem bydgoskich murali na Placu Praw Kobiet.

Godz. 9:00 – Wizyta w escape roomie w ramach Londynek Kreatywnie 2 -

Godz 9:00-21:00 - Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w CH Zielone Arkady.

Godz. 9:00 - Weekend na Wenecji 2

Chełmno



Toruń



Godz. 11:00 i 13:00 - Europejskie Dni Dziedzictwa: W kuźni tradycji - odkrywamy tajemnice kowalstwa w Muzeum Etnograficznym. Jest możliwość zwiedzania Parku Etnograficznego indywidualnie w godz. 10:00-18:00. Bilet w cenie 5 złotych. Obowiązują zapisy.

Godz. 12:00 - Teatr Baj Pomorski - Spektakl dla dzieci od 5. roku życia pt. „Gdzie się podział Baku?”. To historia o Yoki oraz Baku - smoku wywiedzionym z japońskiej mitologii, który pożera senne koszmary. Przedstawienie opowiada o oswajaniu lęku oraz stawianiu czoła przeszkodom. Bilety można kupić tutaj.

Godz. 13:00-19:00 - Święto ulicy Przedzamcze - Toruńska Agenda Kulturalna. Przedzamcze zamieni się w miejsce pełne muzyki, kreatywności i historii. Na uczestników czekają kreatywne warsztaty z Kulturalnym hubem Bydgoskiego Przedmieścia, wyjątkowa aleja kwiatowa XXL, pozytywne karteczki, występ zespołów Rozgłos oraz Psotki i Śmieszki, a także szkoła fechtunku z Chorągwią Zaciężną Ziemi Kujawskiej. O 15:00 wystąpi zespół Honey Cake Band, a na zakończenie dnia na Zamku Krzyżackim odbędzie się wspólna potańcówka, którą poprowadzi Dominika Dobrosielska.

Godz. 15:00-17:00 i 19:15-21:15 - komedia teatralna pt. „O mało co...” w CKK Jordanki. Tu sport, jedzenie i ubrania często zmieniają swoje przeznaczenie. Występują m.in. Anna Mucha i Barbara Kurdej-Szatan. Bilety można kupić tutaj.

Godz. 16:00 - spektakl pt. „Trójkącik, czyli trzech na próbę” w Auli UMK. Bohaterka Sylwia ma trzech mężczyzn, trzech kochanków i trzy różne spełnienia. Występują m.in. Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz czy Tomasz Oświeciński. Bilety można kupić tutaj.

Godz. 16:00-18:00 i 19:15-21:15 - teatr pt. „Kolacja dla głupca” w reżyserii Cezarego Żaka. Występują m.in. Cezary Żak, Bartłomiej Topa i Agnieszka Więdłocha. Bilety można kupić tutaj.