Weekend 25-27 września pełen atrakcji w regionie. Koncerty, festiwale, sport i spacery [przewodnik]
Koncerty, wystawy, festiwale, spektakle, sport i wydarzenia rodzinne – sprawdź, co dzieje się w weekend 25–27 września 2026 roku w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Włocławku, Grudziądzu i okolicach.
Piątek, 25 września 2026
Bydgoszcz
- Godz 9:00-21:00 - Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w CH Zielone Arkady. Od 11:00 do 19:00 odbędą się spotkania z autorami: 11:00 – Premiera antologii pokonkursowej „Zauważeni”, 12:00 – Kamila Goszczyńska, 13:00 – A.A. Milewska, 14:00 – Kalina Jaszczur, 15:00 – Marcel Woźniak, 16:00 – Piotr Kościelny, 17:00 – Max Czornyj, 18:00 – Katarzyna Puzyńska.
- Godz. 16:00 – Londynek Kreatywnie 2 - W Bibliotece Londynek przy ul. Pomorskiej 80–86 zostanie otwarta wystawa poświęcona historii bydgoskich zabawek, przygotowana na podstawie kolekcji Podwórka Tajemnic. Wydarzenie jest częścią dwudniowego (25-26 września) programu, który obejmuje również warsztaty, spotkania ze sztuką i kameralny koncert. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, a ekspozycja w bibliotece będzie dostępna do 2 października.
- Godz. 16:00 – „Dźwięki roślin” w Młynach Rothera - W Młynach Rothera odbędzie się interaktywny performance dźwiękowy „Kompozycja poprzez spacer: Natura / Dźwięki Roślin”. Specjalne sensory będą rejestrować reakcje biologiczne roślin, a przetworzone sygnały posłużą do tworzenia dźwięków w czasie rzeczywistym. Wydarzenie potrwa do godziny 20:00, jest bezpłatne i otwarte dla publiczności.
- Godz. 18:00 - Weekend na Wenecji 2 - Podczas spaceru historycznego nastąpi powrót do czasów szlacheckiej Bydgoszczy i odkryta zostanie historia bydgoskiego skarbu. Będzie również o czasach bydgoskiej mennicy, śladach dawnych mostów oraz historii domu praczek.
- Godz. 19:00-20:30 - Stand-up Comedy: Ewa Stasiewicz wystąpi ze swoim najnowszym programem „Powidok”. Wstęp dla osób powyżej 18. roku życia. Miejsce: Botanic. Bilety można kupić tutaj.
- Godz. 19:00-20:30 - koncert „Niedokończone…” w ramach 64. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w sali symfonicznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Bilety można kupić tutaj.
- Godz. 16:00-18:00, 18:00-20:00 i 20:00-22:00 (trzy tury) – Noc Naukowców - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza na Noc Naukowców. Tegoroczna edycja poświęcona będzie różnorodności biologicznej – bogactwu życia na Ziemi oraz roli nauki w ochronie przyrody i przeciwdziałaniu skutkom kryzysu klimatycznego. Podczas Nocy Naukowców będzie można zajrzeć pod mikroskop, poznać niezwykły świat pszczół i innych zapylaczy oraz dowiedzieć się, czym są gatunki inwazyjne i dlaczego zagrażają naszej przyrodzie. Wstęp jest bezpłatny.
- Godz. 17:00 - Escape Room Pokémon w Mediatece w Młynach, ul. Kościuszki 77. Obowiązują zapisy.
- Godz. 18:00 - VI Festiwal Młodej Muzyki - Zygmunt Moczyński in Memoriam - Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego - wydarzenie bezpłatne.
- Godz. 18:00-22:00 - II Noc Muzeów w Muzeum Okręgowym w Toruniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tego wieczoru wstęp do muzealnych obiektów – Ratusza Staromiejskiego, Muzeum Sztuki Azji – Kamienica pod Gwiazdą, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika oraz Muzeum Twierdzy Toruń – dostępny będzie w specjalnej, promocyjnej cenie 8 złotych. W programie zaplanowano m.in. prelekcje popularnonaukowe, oprowadzania kuratorskie, wernisaż wystawy Fortyfikacje rdzenia Twierdzy Toruń w Muzeum Twierdzy Toruń, warsztaty oraz stanowiska edukacyjne. Przewidziano również możliwość podziwiania nocnej panoramy miasta z Wieży Ratusza Staromiejskiego (bilet promocyjny: 12 złotych).
- Godz. 19:00 - Metropolis Jazz Festival Showcase | Sylwester Bugajak Project - Sylwester Bugajak Project to jazzowy sekstet założony przez kompozytora i lidera zespołu Sylwestra Bugajaka. Formacja porusza się w obszarze szeroko rozumianego jazz fusion, swobodnie łącząc różnorodne style, brzmienia i muzyczne inspiracje. Wydarzenie bezpłatne.
- Godz. 18:00 – Koncert FEEL MUSIC „Sobą być” - W Inowrocławiu odbędzie się koncert FEEL MUSIC pod tytułem „Sobą być”. Wydarzenie zostało ujęte w oficjalnym kalendarzu miejskim na piątek, 25 września. Szczegóły dotyczące miejsca i organizacji koncertu należy sprawdzić w komunikatach organizatora.
- Godz. 16:00 – Fajansowe Kramy - W Centrum Kultury „Browar B.” przy ul. Łęgskiej 28 otworzą się Fajansowe Kramy. Na stoiskach pojawią się między innymi wyroby fajansowe, ceramika artystyczna, rękodzieło i biżuteria inspirowana włocławskimi wzorami. Kramy będą czynne od godziny 16:00 do 18:30.
- Godz. 17:00 – Wernisaż wystawy „Szukajcie fajansu ze świecą” - W Galerii na piętrze w Skarbcu Fajansu odbędzie się wernisaż wystawy „Szukajcie fajansu ze świecą”. Ekspozycja jest częścią programu VI Fajans Festiwalu we Włocławku. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.
- Godz. 19:00 – Otwarcie VI Fajans Festiwalu i „Fajansowy Blask” - Na Starym Rynku we Włocławku odbędzie się oficjalne otwarcie VI Fajans Festiwalu. W programie zaplanowano widowisko „Fajansowy Blask”, łączące mapping, pokazy laserowe, muzykę i efekty świetlne. Pokazy zaplanowano na godziny 19:00, 20:00 i 21:00.
- Godz. 18:30 – The Analogs w Klubie Akcent - Koncert zapowiadany jest jako wieczór z gitarowym brzmieniem i punkową energią. Bilety można kupić tutaj.
Bydgoszcz
- Godz. 9:00 - Weekend na Wenecji 2 - W godz. 9:00–11:00 w Pierogarni Stary Młyn odbędą się warsztaty lepienia pierogów dla opiekuna z dzieckiem. O godz. 14:00 w Muzeum Miejsca, czyli dawnej lodowni, Joanna Gajownik przedstawi dawne bydgoskie browary, lokalne tradycje piwowarskie oraz miejsce piwa w historii miasta. Około godz. 14:45 wykład poświęcony bydgoskiemu wzornictwu — „Lejkowski. 7 projektów”, który poprowadzi Maciej Bakalarczyk. Tutaj także sporo mniej znanych skarbów z kolekcji „Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa”. O godz. 17:00 w Strefa Cafe Dagmara Cupryniak poprowadzi warsztaty malarskie „Malowanie & Wino”. Koszt udziału wynosi 129 zł. Zapisy przez profil STREFA CAFE.
- Godz 9:00-21:00 - Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w CH Zielone Arkady. Od 11:00 do 19:00 odbędą się spotkania z autorami: 11:00 – Spotkanie dla dzieci z Kasią Mikulską, 12:00 – Jarosław Jakubowski, 13:00 – W.P. Rdzanek, 14:00 – Agnieszka Lis, 15:00 – Marcel Moss, 16:30 – Maciej Siembieda, 17:30 – PigOut i Przemek Corso, 18:30 – Joanna Balicka.
- Godz. 9:00 – Wizyta w escape roomie w ramach Londynek Kreatywnie 2 -Uczestnicy wydarzenia będą mogli odwiedzić escape room Break the Brain i poznać kulisy funkcjonowania takiej przestrzeni. Organizatorzy zaplanowali specjalną wizytę, podczas której twórcy pokażą również elementy pracy niewidoczne podczas zwykłej gry. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.
- Godz. 9:00-14:00 - WIR: rodzinny spacer szlakiem bydgoskich murali na Placu Praw Kobiet. WIR (Warsztaty - Inspiracje - Rozmowy) to kreatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W sobotę chętni odkryją miasto przez pryzmat ukrytej w jego przestrzeni sztuki ulicznej. Uczestnicy poznają historię, symbole i ciekawostki związane z najbardziej charakterystycznymi bydgoskimi muralami, a także przekonają się, jak obrazy na ścianach opowiadają o Bydgoszczy i jej mieszkańcach. Spacer poprowadzi przewodniczka Katarzyna Kociniewska.
- Godz. 10:00-12:00 - Społeczne Obchody Dnia Turystyki 2026 - Historia Kanału Bydgoskiego - zbiórka na Starym Rynku. Przewodnik Tomasz Izajasz podczas spaceru przedstawi historią, ciekawostki oraz ludzi związanych z powstaniem i rozwojem Kanału Bydgoskiego.
- Godz. 11:00 – Warsztaty fotografii produktowej - W Studiu 052B odbędą się warsztaty fotografii produktowej z wykorzystaniem eksponatów ze zbiorów Muzeum Bydgoskiego Wzornictwa. Zajęcia są częścią programu Londynek Kreatywnie 2, który pokazuje twórcze oblicze bydgoskiego Londynka. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
- Godz. 11:00-16:00 - Europejskie Dni Dziedzictwa w Bydgoszczy. Wikliniarskie tradycje Bydgoszczy i regionu, miejsce: Muzeum Historii Bydgoszczy w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7–11 oraz na Barce LEMARA przy ul. Spichlernej 1. Europejskie Dni Dziedzictwa to jedno z najważniejszych przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych poświęconych ochronie, poznawaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Tegoroczne hasło zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się dziś zabytki, tradycyjne rzemiosła, historyczne miejsca i związana z nimi pamięć. Podczas tegorocznych obchodów będzie można zobaczyć zabytkowe wyroby wikliniarskie ze zbiorów Działu Etnografii Muzeum Okręgowego oraz archiwalne fotografie dokumentujące dawne życie miasta. Ważnym punktem programu będzie również wykład „Wikliniarskie tradycje Bydgoszczy i regionu”, podczas którego Alicja Leks i Filip Semrau opowiedzą o historii tego rzemiosła, jego znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz współczesnych sposobach czerpania inspiracji z tradycji. Nie zabraknie także działań praktycznych. Podczas rodzinnych warsztatów „Zostań flisakiem. Budowanie tratwy” uczestnicy będą mogli poznać charakter pracy związanej z wodnym dziedzictwem Bydgoszczy. Na Barce LEMARA odbędą się natomiast warsztaty „Tradycja wyplatana z wikliny”, podczas których pod okiem Anny Przytarskiej uczestnicy wykonają dekoracyjną formę inspirowaną koszykiem i poznają podstawowe techniki wyplatania z naturalnych materiałów. Wstęp na poszczególne wydarzenia jest płatny.
- Godz. 11:00-17:00 - XXXV Wielka Wioślarska o Puchar Brdy - miejsce: Rybi Rynek. Wielka Wioślarska o Puchar Brdy to jedna z najbardziej prestiżowych i widowiskowych imprez wioślarskich w Polsce, organizowana corocznie w Bydgoszczy. Impreza została stworzona na wzór słynnego, brytyjskiego pojedynku uniwersyteckiego pomiędzy Oxfordem a Cambridge. Jej pomysłodawcą był dziennikarz sportowy Zbigniew Urbanyi. Pierwsza edycja odbyła się w 1992 roku. Wydarzenie jest bezpłatne.
- Godz. 12:00-19:00 - Społeczne obchody Dnia Turystyki 2026: „Fordon miasto trzech kultur” (12:00-14:00, miejsce: Rynek w Starym Fordonie), „Kolejowe Koleje Bydgoszczy” (12:00-14:00, miejsce: Stary Rynek), „Bydgoszcz dla najmłodszych - rodzinny spacer” (13:00-14:30, miejsce: Stary Rynek), „Bydgoski wrzesień 1939” (14:00-16:00, miejsce: Stary Rynek) i „Górny Taras” (17:00-19:00, miejsce: HSW Immobile Łuczniczka). Wydarzenia bezpłatne.
- Godz. 16:00-18:00 - III Ogólnopolskie Regaty Masters o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy, miejsce: Tor Regatowy Brdyujście.
- Godz. 16:00 – Spacer po fyrtlu - W ramach Londynek Kreatywnie 2 odbędzie się spacer po fyrtlu z Kajetanem Dunstem. Uczestnicy będą mogli poznać mniej oczywiste oblicze śródmiejskich przestrzeni i ich historię. Wydarzenie zostało zaplanowane jako jedna z otwartych części sobotniego programu.
- Godz. 19:00-23:00 - koncert THE MAGIC OF DISCO FESTIWAL - Bad Boys Blue, No Mercy, Joy, Francesco Napoli, miejsce: HSW Immobile Łuczniczka. Bilety dostępne tutaj.
- Godz. 19:15-20:15 - I Fordoński Festiwal Organowy 2026, miejsce: Kościół św. Mikołaja w Starym Fordonie. Wystąpią profesjonalni muzycy w specjalności improwizacji organowych, z prof. Tomaszem Orlowem, który w bydgoskiej Akademii Muzycznej prowadzi elitarną klasę improwizacji organowej oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Koncert bezpłatny.
- Godz. 20:30-23:30 - koncert Guziora i Kaza Bałagane, miejsce: Fabryka Lloyda.
- Godz. 16:00 - VI Festiwal Młodej Muzyki - Śladami Joachima Grubicha - Kościół farny WNMP - wydarzenie bezpłatne.
- Godz. 11:00 i 13:00 - Europejskie Dni Dziedzictwa: W kuźni tradycji - odkrywamy tajemnice kowalstwa w Muzeum Etnograficznym. Jest możliwość zwiedzania Parku Etnograficznego indywidualnie w godz. 10:00-18:00. Bilet w cenie 5 złotych. Obowiązują zapisy.
- Godz. 12:00 - Teatr Baj Pomorski - Spektakl dla dzieci od 5. roku życia pt. „Gdzie się podział Baku?”. To historia o Yoki oraz Baku - smoku wywiedzionym z japońskiej mitologii, który pożera senne koszmary. Przedstawienie opowiada o oswajaniu lęku oraz stawianiu czoła przeszkodom. Bilety można kupić tutaj.
- Godz. 13:00-19:00 - Święto ulicy Przedzamcze - Toruńska Agenda Kulturalna. Przedzamcze zamieni się w miejsce pełne muzyki, kreatywności i historii. Na uczestników czekają kreatywne warsztaty z Kulturalnym hubem Bydgoskiego Przedmieścia, wyjątkowa aleja kwiatowa XXL, pozytywne karteczki, występ zespołów Rozgłos oraz Psotki i Śmieszki, a także szkoła fechtunku z Chorągwią Zaciężną Ziemi Kujawskiej. O 15:00 wystąpi zespół Honey Cake Band, a na zakończenie dnia na Zamku Krzyżackim odbędzie się wspólna potańcówka, którą poprowadzi Dominika Dobrosielska.
- Godz. 15:00-17:00 i 19:15-21:15 - komedia teatralna pt. „O mało co...” w CKK Jordanki. Tu sport, jedzenie i ubrania często zmieniają swoje przeznaczenie. Występują m.in. Anna Mucha i Barbara Kurdej-Szatan. Bilety można kupić tutaj.
- Godz. 16:00 - spektakl pt. „Trójkącik, czyli trzech na próbę” w Auli UMK. Bohaterka Sylwia ma trzech mężczyzn, trzech kochanków i trzy różne spełnienia. Występują m.in. Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz czy Tomasz Oświeciński. Bilety można kupić tutaj.
- Godz. 16:00-18:00 i 19:15-21:15 - teatr pt. „Kolacja dla głupca” w reżyserii Cezarego Żaka. Występują m.in. Cezary Żak, Bartłomiej Topa i Agnieszka Więdłocha. Bilety można kupić tutaj.
- Godz. 20:00 - VI Festiwal Młodej Muzyki - Joachim Grubich in Memoriam - Kościół Akademicki pw. Ducha Świętego - wydarzenie bezpłatne.
- Godz. 10:00 – EKO EVENT 2026, miejsce: Foyer Teatru Miejskiego. Wydarzenie poświęcone ekologii, przyrodzie i wspólnemu działaniu na rzecz naszej planety. Wstęp jest bezpłatny.
- Godz. 10:00 – Europejskie Dni Dziedzictwa 2026: Przyszłość inowrocławskiego dziedzictwa drukarskiego, miejsce zbiórki: Drukarnia POZKAL. Podczas spaceru uczestnicy zwiedzą drukarnię, poznają historię zakładu czy współczesne wyzwania drukarzy.
- Godz. 10:00 – VI Fajans Festiwal Włocławek - Włocławski festiwal fajansu trwa od piątku do niedzieli i obejmuje kilka lokalizacji w mieście. W programie znajdują się wystawy, warsztaty, koncerty, konkursy oraz stoiska z ceramiką i rękodziełem. Wydarzenia odbywają się między innymi w Centrum Kultury „Browar B.”, Skarbcu Fajansu i na Starym Rynku.
- Godz. 10:00 - Pro Gaming Cup, miejsce: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Energetyków. Rywalizacja w grach: League of Legends, Counter Strike 2, EA FC 27. Poza tym będą strefy aktywności: retro, free2play, simracing i gry bez prądu.
- Godz. 16:00 – „Kolacja dla głupca” - W Centrum Kultury Teatr zaplanowano spektakl „Kolacja dla głupca”. To komedia oparta na absurdalnych sytuacjach, pomyłkach i humorze sytuacyjnym. Reżyserem jest Cezary Żak, który również występuje w spektaklu, a poza nim m.in. Bartłomiej Topa i Agnieszka Więdłocha. Bilety można kupić tutaj.
Bydgoszcz
- Godz. 8:00-18:00 - III Ogólnopolskie Regaty Masters o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy, miejsce: Tor Regatowy Brdyujście.
- Godz. 9:00 - Festiwal Biegów: Półmaraton Bydgoski - Fordon - Myślęcinek. Start spod Bulwarów nad Wisłą w Fordonie, meta w LPKiW Myślecinek w pobliżu polany Różopole.
- Godz. 10:00-15:00 - Piknik strzelecki BTS Kaliber, miejsce: strzelnica wojskowa, ul. Rynkowska 9. Koszty strzelania od 2 do 25 zł za strzał. Na miejscu decydujecie Państwo z czego chcecie postrzelać. Nie trzeba się wcześniej umawiać. Na miejscu wojskowa grochówka, karkówka i kiełbasa z grilla. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
- Godz. 12:00 - Weekend na Wenecji 2 - O 12:00 i 13:00 zwiedzanie bydgoskiego browaru, będzie można z bliska zobaczyć miejsca, do których nie wchodzą goście. Obowiązują zapisy przez profil wydarzenia na Facebooku. O godz. 16:00 w Strefie Cafe odbędą się warsztaty dla smakoszy z włoskim zacięciem - „Zrób makaron!”. A potem uczta. Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy przez profil wydarzenia na Facebooku.
- Godz. 11:00 - Europejskie Dni Dziedzictwa: W kuźni tradycji - odkrywamy tajemnice kowalstwa w Muzeum Etnograficznym. Jest możliwość zwiedzania Parku Etnograficznego indywidualnie w godz. 10:00-18:00. Bilet w cenie 5 złotych. Obowiązują zapisy.
- Godz. 18:00 - VI Festiwal Młodej Muzyki - Jan Michał Wieczorek in Memoriam - Centrum Kultury Dwór Artusa - wydarzenie bezpłatne.
- Godz. 10:00–15:00 – Światowy Dzień Turystyki, wystawa solnictwa. Miejsce: Teatr Miejski. Z okazji Światowego Dnia Turystyki górnicy będą osobiście oprowadzać po wystawie poświęconej solnictwu, dzięki której uczestnicy będą mogli poznać historię i znaczenie soli dla rozwoju miasta i regionu. Ważnym elementem wydarzenia będzie także premiera nowego znaczka turystycznego.
- Godz. 15:00 – Mecz II ligi piłki ręcznej mężczyzn SPRP Damy Radę Inowrocław vs MKS Brodnica, miejsce: Qemetica Arena.
- Godz. 10:00 – VI Fajans Festiwal Włocławek - W niedzielę kontynuowany będzie VI Fajans Festiwal Włocławek, organizowany od 25 do 27 września. Program obejmuje wydarzenia związane z fajansowym dziedzictwem miasta, w tym wystawy, warsztaty i atrakcje plenerowe.
- Godz. 10:00 - drugi dzień Pro Gaming Cup.
- Godz. 17:00 - mecz piłki ręcznej mężczyzn, I liga: MKS Alba Sphinx Grudziądz - SMS ZPRP Kwidzyn. Miejsce: hala przy ul. Nauczycielskiej 19.