Trwa budowa nowego kompleksu Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku

2026-09-23, 20:01 Marek Ledwosiński / TB

Rozbudowa Wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. / Fot. Marek Ledwosiński

To obecnie największa inwestycja medyczna w naszym województwie, która będzie spełniać najwyższe standardy opieki. Koszt to aż pół miliarda złotych.

- Już wjeżdzając do szpitala widzimy oczami wyobraźni jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku - mówi Piotr Całbecki, który wizytował budowę. - Powstanie również parking wielopoziomowy. Są wydane wszystkie decyzje, aby ogłosić w tym roku przetarg na jego realizację.



Nasz reporter, Marek Ledwosiński, zapytał o poziom zaawansowania budowy.



- Stan zaawansowania robót wynosi 66 proc. - mówi Jarosław Wierski, prezes zarządu Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych. - Idziemy zgodnie z harmonogramem. Przewidywany czas ukończenia inwestycji to 28 czerwca 2027 roku. Ogólna wartość całej inwestycji to około pół miliarda złotych.



Rozbudowa Wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku to obecnie największa inwestycja medyczna w Kujawsko-Pomorskiem. W praktyce jest to budowa odrębnego, nowego szpitala, który będzie spełniać najwyższe standardy opieki medycznej. Pieniądze na jego realizację pochodzą z budżetu województwa, kredytów bankowych i w dużej części z funduszy unijnych.