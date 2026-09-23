Legionella w basenie we Włocławku. Część obiektu zamknięto

2026-09-23, 17:00 Marek Ledwosiński / TB

Fot. Ilustracyjne

W tej chwili czynna jest tylko niecka sportowa Basenu Miejskiego przy ul. Wysokiej. To ta z torami pływackimi. Natomiast niecka rekreacyjna - ze zjeżdżalnią i innymi atrakcjami - do odwołania jest nieczynna.

Rutynowe badania wykazały, że w wodzie są bakterie z grupy legionella. Mogą wywołać schorzenia układu oddechowego, a nawet groźne zapalenie płuc. Człowiek zakaża się poprzez wdychanie wodnego aerozolu, w którym są drobnoustroje.



Wymiana wody, odkażanie instalacji i kolejne testy czystości zajmą przynajmniej dziesięć dni.