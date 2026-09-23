Zmiany kadrowe w wojsku, kluczowe dla regionu kujawsko-pomorskiego
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił decyzje personalne. Zmiany dotyczą m.in. uczelni wojskowych i szpitali polowych w kraju.
- Nowym komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu został podpułkownik Bogumił Będkowski - do tej pory zastępca szefa tej placówki, a później po. dowódcy CSWRiA, który z dniem objęcia obowiązków został mianowany na stopień pułkownika.
- Z kolei generał Witold Bartoszek, były dowódca bydgoskiej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, awansował na stanowisko krajowego inspektora wojsk bezzałogowych.
Decyzję o wyznaczeniu na stanowisko szefa pionu operacyjnego ds. UE – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE otrzymał gen. bryg. Mirosław Bodnar.