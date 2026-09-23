Zmiany kadrowe w wojsku, kluczowe dla regionu kujawsko-pomorskiego

2026-09-23, 18:01 Katarzyna Bogucka/DW/PAP

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił decyzje personalne/ Fot. PAP/Paweł Supernak

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił decyzje personalne. Zmiany dotyczą m.in. uczelni wojskowych i szpitali polowych w kraju.

Nowym komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu został podpułkownik Bogumił Będkowski - do tej pory zastępca szefa tej placówki, a później po. dowódcy CSWRiA, który z dniem objęcia obowiązków został mianowany na stopień pułkownika.

- do tej pory zastępca szefa tej placówki, a później po. dowódcy CSWRiA, który z dniem objęcia obowiązków został mianowany na stopień pułkownika. Z kolei generał Witold Bartoszek , były dowódca bydgoskiej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, awansował na stanowisko krajowego inspektora wojsk bezzałogowych.

Pozostałe nominacje szefa MON dotyczą uczelni wojskowych i szpitali polowych w kraju.



Decyzję o wyznaczeniu na stanowisko szefa pionu operacyjnego ds. UE – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE otrzymał gen. bryg. Mirosław Bodnar.





Na stanowisko rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki minister obrony wyznaczył gen. bryg. Dariusza Czekaja. Prorektorem ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej został gen. bryg. Jerzy Kwika.





Płk. Andrzeja Czernyhowskiego wyznaczono na stanowisko dowódcy 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, a na stanowisko komendanta 109. Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ wyznaczono płk. Piotra Antoszewskiego.





Zastępcą komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ został ppłk. Sebastian Szymanek.







