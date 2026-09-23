Koledzy i bliscy Natana, który zginął w wypadku na hulajnodze, mają pomoc psychologiczną

2026-09-23, 13:34 Natasza Trzebuchowska/DW

Miejsce wypadku w Nakle nad Notecią /fot. Natasza Trzebuchowska

Nakło nad Notecią w żałobie po śmierci 13-letniego Natana. Chłopiec, jadąc na hulajnodze elektrycznej, wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się z autobusem PKS. W mieście trwa żałoba, ale obok smutku pojawiają się konkretne pytania o pomoc dla rówieśników chłopca i bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Szkoła podstawowa, do której chodził chłopiec, wyszła z propozycją spotkań z psychologami i pedagogami - dowiedziało się Polskie Radio PiK.



- Dzieci i rodzice są zaopiekowani. Jakie dodatkowe działania podejmę, trudno mi powiedzieć. Decyzje zapadną w zależności od sytuacji i zapotrzebowania - mówi Anna Kwasigroch, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle.



O szczegółach tych działań opowiada Agnieszka Perdoch, dyrektorka Zespółu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle.



- Zaangażowani są specjaliści zatrudnieni w szkołach, pedagodzy i psycholodzy. Jestem w kontakcie z panią dyrektorką. Wszystkie działania zostały podjęte. Przede wszystkim opieka i rozmowa pedagogów, psychologów z uczniami, z wychowawcami, z nauczycielami - to jest priorytet - mówi Agnieszka Perdoch.



Na pomoc może liczyć też rodzina tragicznie zmarłego chłopca - potwierdza burmistrz miasta, Sławomir Napierała.



Mieszkańcy Nakła - w rozmowie z Polskim Radiem PiK - zwracali uwagę, że fragment drogi, na której doszło do wypadku, od dawna budził obawy. Szkoła, do której chodził chłopiec, stoi na górce. Droga spod placówki prowadzi na skrzyżowanie. Dzieci na jednośladach zjeżdżają stamtąd z dużą prędkością.





Kwestii zagrożenia na tym odcinku drogi nie chcą komentować ani dyrekcja szkoły, ani burmistrz Nakła. Dotarliśmy jednak do oficjalnego stanowiska urzędu miasta. Patrycja Karabasz z nakielskiego Wydziału Dróg i Zieleni mówi, że zgłoszeń o problemach nie było.



Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.