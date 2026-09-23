Mundurowi z Grudziądza stali w kolejce, aby oddać krew. „Pomaganie nie boli!”

2026-09-23, 21:01 Marcin Doliński/DW

Trwa 15 edycja akcji „Dar Serca Służb Mundurowych” w Grudziądzu/ Fot. Marcin Doliński

Podczas 15. edycja akcji „Dar Serca Służb Mundurowych” w jednej kolejce spotkali się ci, którzy krew oddają po raz pierwszy i ci, którzy na potrzeby chorych przekazali już kilkanaście litrów. Długa igła ich nie odstrasza.

Wydarzenie zmobilizowało żołnierzy, policjantów, strażaków, strażników miejskich oraz pracowników służby więziennej.





- Ukłucie nie boli, pomaganie nie boli - mówi jeden z uczestników akcji. - Oddałem już ponad 12 litrów krwi i osocza.





- W ciągu tych 15 lat już ponad 4000 osób oddało w sumie ponad 1800 l tego bezcennego leku, który ratuje ludzkie życie i zdrowie - mówi Krzysztof Misiewicz, ratownik medyczny, pomysłodawca akcji .

Grudziądzka akcja potrwa do piątku (25 września).

Krew można oddawać w terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szpitalnej 5.

Podczas ubiegłorocznej edycji ponad 200 osób oddało ok. 95 litrów.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.