Mundurowi z Grudziądza stali w kolejce, aby oddać krew. „Pomaganie nie boli!”
Podczas 15. edycja akcji „Dar Serca Służb Mundurowych” w jednej kolejce spotkali się ci, którzy krew oddają po raz pierwszy i ci, którzy na potrzeby chorych przekazali już kilkanaście litrów. Długa igła ich nie odstrasza.
Wydarzenie zmobilizowało żołnierzy, policjantów, strażaków, strażników miejskich oraz pracowników służby więziennej.
- Grudziądzka akcja potrwa do piątku (25 września).
- Krew można oddawać w terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szpitalnej 5.
- Podczas ubiegłorocznej edycji ponad 200 osób oddało ok. 95 litrów.