MIChA PAN zbuduje sieć naukowo-badawczą w Polsce. Wystartuje w październiku w Toruniu

Na zdjęciu od lewej: dyrektor MIChA PAN prof. dr hab. Bogusław Buszewski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezes PAN prof. dr hab. Marek Konarzewski/fot. PAP/Agnieszka Bielecka

Badaniem zanieczyszczeń środowiska, diagnostyką nowotworów, kontrolą jakości surowców czy metrologią zajmie się nowy Międzynarodowy Instytut Chemii Analitycznej PAN (MIChA). Placówka z centralą w Toruniu oficjalnie rozpoczyna pracę 1 października – poinformował dyrektor jednostki prof. Bogusław Buszewski.

– Chcemy jako międzynarodowy instytut wykorzystywać nowoczesne techniki pomiarowe i metodyki, by z grupy setek tysięcy związków umieć wyizolować pojedynczą substancję i ją oznaczyć – powiedział prof. Buszewski.



Dzięki temu ma powstać centrum doskonałości – ośrodek, który będzie odpowiadał za kontrolę i zapewnienie jakości badanych produktów czy surowców.



Nowa placówka ma zatrudniać około 50 osób i docelowo działać będzie w strukturze rozproszonej - sieciowej.

i docelowo działać będzie w strukturze rozproszonej - sieciowej. Centrala w Toruniu odpowiadać ma za rozwój technik rozdzielania mieszanin chemicznych (chromatografię i techniki pokrewne), metody przygotowywania próbek czy/i techniki spektralne.

Poszczególne ośrodki w kraju współpracujące z MIChA specjalizować się będą w poszczególnych dziedzinach chemii analitycznej: np. Gdańsk zajmie się analityką morza, Poznań chemią gospodarczą, kosmetyczną i materiałową, Wrocław chemią rolną, Warszawa metrologią i wzorcowaniem, Lublin fitochemią (chemią roślin), a Łódź analityczną chemią przemysłową.

Zaplanowana struktura rozproszona umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego (wybitnych specjalistów z innych ośrodków), a także zasobów aparaturowych (drogiego, specjalistycznego instrumentarium).

badania jakości wody

instytut skupi się na diagnostyce żywności

Metody analityczne