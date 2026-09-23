Akcja po sabotażu w Elektrowni Wodnej Żur. Na koniec okazało się, że to ćwiczenia „ZORZA-26”

2026-09-23, 11:28 DW

W powiecie świeckim rozpoczęły się ćwiczenia pod kryptonimem „Zorza-26”/ Fot. OSP Osie

Wójt gminy Osie dostał informacje, że mogło dojść do aktu sabotażu wymierzonego w obiekty hydrotechniczne. W stan gotowości postawiono wszystkie służby. Na koniec okazało się, że to część rozpoczynających się w powiecie świeckim ćwiczeń.

Ataki miały być wymierzone w urządzenia hydrotechniczne na terenie gmin Osie, Lniano oraz Drzycim.



- W urzędzie gminy w Osiu uruchomiono Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wytypowano obiekty infrastruktury krytycznej wymagające pilnego sprawdzenia, w tym Elektrownię Wodną Żur wraz z zaporą na Zalewie Żurskim, Elektrownię Wodną w Jaszczu oraz obiekt hydrotechniczny w Zgorzałym Moście - informują strażacy z OSP Osie.



Równolegle działania rozpoznawcze w rejonie Zgorzałego Mostu prowadziła policja. Na terenie elektrowni niczego podejrzanego nie zauważono.



- W trakcie czynności otrzymaliśmy polecenie przemieszczenia się do Zgorzałego Mostu. Ujawniono tam podejrzany przedmiot przypominający improwizowany ładunek wybuchowy. Po zakończeniu działań okazało się, że ujawniony przedmiot był pozorowanym ładunkiem pirotechnicznym, a całe zdarzenie stanowiło element niezapowiedzianych ćwiczeń „Wisła-26”, realizowanych w ramach wojewódzkich ćwiczeń obronnych „Zorza-26” - informują strażacy.

