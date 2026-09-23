Nie żyje bydgoska radna. Zmarła po wielomiesięcznej chorobie

2026-09-23, 09:02 Monika Siwak/DW

Katarzyna Zaczek zmarła w wieku 34 lat/ Fot. Pexels, UM Bydgoszcz

Katarzyna Zaczek miała 34 lata. Od dawna chorowała przewlekle.

Katarzyna Zaczek od 2024 roku była radną. Kandydowała z listy Bydgoskiej Prawicy, którą na początku wakacji opuściła. W radzie reprezentowała mieszkańców Kapuścisk, Wyżyn, Łęgnowa, Łęgnowa Wsi, Zimnych Wód, Czerska Polskiego, Glinek-Rupienicy.



Z wykształcenia była prawniczką, wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji. Zagrała też w kilku filmach (m.in. „Miłość ma cztery łąpy”, „Niewidzialna wojna”) i serialach (m.in. „Barwy szczęścia” i „Leśniczówka”).



Zmarła w Warszawie.