„Ataki na Polskę wyglądają na przypadkowe, ale to element szerszej operacji” [Rozmowa Dnia]
System alarmowania ludności w Polsce ma być skuteczniejszy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada rewolucję i pracuje nad wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań.
- Co się zmieni?
- Dlaczego wielu Polaków ignoruje rządowe alerty?
- Jak powinniśmy reagować na ostrzeżenia?
Według zapowiedzi, aplikacja ma być wdrożona w 2027 roku. Niebezpiecznych incydentów w Polsce - w związku z wojną na Ukrainie - zdarza się coraz więcej. Dlatego tak ważne jest, by rządowe systemy alarmowe działały i by obywatele właściwie reagowali na alerty - uważa ekspert.
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