Nowe utrudnienia na A1 z Gdańska do Łodzi. Jeden odcinek już otwarty, drugi zaraz rozkopią

2026-09-23, 07:20  Mariusz Luda/DW
Będą kolejne utrudnienia na autostradzie A1. /fot. Wikipedia/Polimerek/ilustracyjna

Będą kolejne utrudnienia na autostradzie A1. /fot. Wikipedia/Polimerek/ilustracyjna

Od środy, 23 września, na duże problemy znów mogą napotkać kierowcy jadący z Gdańska do Łodzi autostradą A1. Tym razem wolniej będzie na wysokości Kopytkowa.

Drogowcy nie schodzą z autostrady A1 – dopiero co otworzyli odcinek Warlubie – Nowe Marzy, a już fundują kierowcom kolejny tor przeszkód. Od środy (23 września) na około 6 tygodni rozkopią fragment o długości 10 km między Kopytkowem a Warlubiem – poinformowała Polskie Radio PiK Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.

- Ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Gdańska i będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi - mówi Anna Kordecka. - Na czas remontu nastąpi częściowe zamknięcie węzła Warlubie. Nie będzie tam możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Łodzi na drogę wojewódzką nr 214 ani wjazdu na autostradę w kierunku Łodzi. W czasie trwania prac zamknięty będzie także MOP Gajewo w kierunku Łodzi - dodaje.

  • Trwają też prace na odcinku Swarożyn – Stanisławie w stronę Wybrzeża.
  • Zamknięta jest jedna z łącznic na węźle Stanisławie.
  • To łącznica zjazdowa dla osób jadących w kierunku Gdańska i chcących zjechać w kierunku Tczewa.
Remont miał zakończyć się we wrześniu, ale już teraz wiadomo, że koniec prac jest planowany na połowę października. I także tu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/godz.

Relacja Mariusza Ludy

Prace na A1rozpoczną się 23 września/grafika: Gdańsk Transport Company

Region

Drugi etap budowy drogi do Małgorzatowa ruszy wiosną. Koszt całości to 55 milionów złotych

Drugi etap budowy drogi do Małgorzatowa ruszy wiosną. Koszt całości to 55 milionów złotych

2026-09-23, 06:34
Pawbeats na niezdobytym wcześniej szczycie: Jestem chyba dumny

Pawbeats na niezdobytym wcześniej szczycie: Jestem chyba dumny

2026-09-22, 22:38
Jak ma wyglądać i na co musi być gotowy Samorząd Przyszłości Eksperci debatują w Toruniu

Jak ma wyglądać i na co musi być gotowy „Samorząd Przyszłości”? Eksperci debatują w Toruniu

2026-09-22, 22:34
Matka z dziećmi trafiła do szpitala po wypadku niedaleko Mogilna

Matka z dziećmi trafiła do szpitala po wypadku niedaleko Mogilna

2026-09-22, 22:05
W Bydgoszczy rozmawiają o przyszłości zapór wodnych. Powódź i susza największym wyzwaniem

W Bydgoszczy rozmawiają o przyszłości zapór wodnych. Powódź i susza największym wyzwaniem

2026-09-22, 21:40
Odkrycie we Włocławku. Niemal stuletnie znalezisko było w ogromnym szklanym słoju [zdjęcia]

Odkrycie we Włocławku. Niemal stuletnie znalezisko było w ogromnym szklanym słoju [zdjęcia]

2026-09-22, 19:30
Sąd zaostrzył wyrok za przemoc seksualną. Brodniczanin trafi za kratki

Sąd zaostrzył wyrok za przemoc seksualną. Brodniczanin trafi za kratki

2026-09-22, 18:38
Rafał Bruski: Umówiliśmy się z prezesem Polonii, że jak emocje opadną, porozmawiamy o wsparciu klubu

Rafał Bruski: Umówiliśmy się z prezesem Polonii, że jak emocje opadną, porozmawiamy o wsparciu klubu

2026-09-22, 17:49
Ciężarówka wypadła z drogi na S5 pod Bydgoszczą. Są utrudnienia

Ciężarówka wypadła z drogi na S5 pod Bydgoszczą. Są utrudnienia

2026-09-22, 16:58

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę