Nowe utrudnienia na A1 z Gdańska do Łodzi. Jeden odcinek już otwarty, drugi zaraz rozkopią

2026-09-23, 07:20 Mariusz Luda/DW

Będą kolejne utrudnienia na autostradzie A1. /fot. Wikipedia/Polimerek/ilustracyjna

Od środy, 23 września, na duże problemy znów mogą napotkać kierowcy jadący z Gdańska do Łodzi autostradą A1. Tym razem wolniej będzie na wysokości Kopytkowa.

Drogowcy nie schodzą z autostrady A1 – dopiero co otworzyli odcinek Warlubie – Nowe Marzy, a już fundują kierowcom kolejny tor przeszkód. Od środy (23 września) na około 6 tygodni rozkopią fragment o długości 10 km między Kopytkowem a Warlubiem – poinformowała Polskie Radio PiK Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.



- Ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Gdańska i będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi - mówi Anna Kordecka. - Na czas remontu nastąpi częściowe zamknięcie węzła Warlubie. Nie będzie tam możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Łodzi na drogę wojewódzką nr 214 ani wjazdu na autostradę w kierunku Łodzi. W czasie trwania prac zamknięty będzie także MOP Gajewo w kierunku Łodzi - dodaje.



Trwają też prace na odcinku Swarożyn – Stanisławie w stronę Wybrzeża.

Zamknięta jest jedna z łącznic na węźle Stanisławie.

To łącznica zjazdowa dla osób jadących w kierunku Gdańska i chcących zjechać w kierunku Tczewa.