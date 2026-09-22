Sąd zaostrzył wyrok za przemoc seksualną. Brodniczanin trafi za kratki

2026-09-22, 18:38  Mariusz Luda/DW
Sąd Okręgowy w Toruniu uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok za przestępstwa seksualne dla Piotra B./fot. Magnific/ilustracyjna

Sąd Okręgowy w Toruniu uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok za przestępstwa seksualne dla Piotra B./fot. Magnific/ilustracyjna

Sąd Okręgowy w Toruniu uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok za przestępstwa seksualne dla Piotra B. Zamiast roku więzienia w zawieszeniu - dwa lata w celi.

Sprawa dotyczy wydarzeń z jesieni 2019 roku w Brodnicy, gdzie Piotr B. dwukrotnie, przemocą i podstępem, doprowadził pokrzywdzoną do poddania się innej czynności seksualnej. W lutym 2025 roku tamtejszy sąd skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Mężczyzna dostał 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i miał zapłacić 15 tys. zł grzywny oraz 40 tys. zł zadośćuczynienia.

Prokuratura zaskarżyła ten wyrok jako rażąco łagodny. Sąd Okręgowy w Toruniu podzielił te argumenty i podwyższył karę do 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że skazany wkrótce trafi do więzienia.

Relacja Mariusza Ludy

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