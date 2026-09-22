Odkrycie we Włocławku. Niemal stuletnie znalezisko było w ogromnym szklanym słoju [zdjęcia]

2026-09-22, 19:30 Marek Ledwosiński/DW

Skarb to szklany słój, który pomieścił 532 srebrne niemieckie monety z lat 30. XX wieku/ Fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Facebook

Srebrny skarb znaleźli robotnicy, remontujący kamienicę przy ulicy Królewieckiej. Inwestycja była objęta badaniami archeologicznymi.

Muzeum Historii Włocławka (oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) oficjalnie pokazało najnowsze znalezisko. To ogromny szklany słój, który pomieścił 532 srebrne niemieckie monety z lat 30. XX wieku.



- Była to lokata kapitału na czarną godzinę - ocenia numizmatyk z włocławskiego muzeum, Marian Cieślak. - To są monety o dużej wartości kruszcu i wydaje się, że były zebrane w celach lokacyjnych. Z jakichś względów nie zostały wywiezione, ale bardzo skrupulatnie ukryte. Zachowały się w dobrym stanie. Były gromadzone z uwagi na zawartość srebra - dodaje.



A srebra jest sporo - prawie siedem kilogramów. Nominalnie to około 2,5 tys. marek Trzeciej Rzeszy, a to równowartość rocznej pensji ówczesnego niemieckiego urzędnika średniego szczebla.





W czasie wojny Włocławek był włączony do Rzeszy, do tak zwanego Kraju Warty.

Skarb mógł należeć do wysokiego rangą niemieckiego urzędnika w sferze służby zdrowia.

W skład zbioru wchodzi m.in. 271 monet o nominale 5 marek z wizerunkiem prezydenta Paula von Hindenburga na rewersie oraz 181 monet tego samego nominału z przedstawieniem fasady kościoła garnizonowego w Poczdamie.

100 tys. zł

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.