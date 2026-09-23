W Inowrocławiu trwa spór o protest w Warszawie. „Robili za tło konferencji Przemysława Czarnka”

2026-09-23, 09:30  Marcin Glapiak/DW
W manifestacji wzięło udział około 200 osób/Fot. Powiat inowrocławski, Facebook

W manifestacji wzięło udział około 200 osób/Fot. Powiat inowrocławski, Facebook

Uczestnicy protestu w sprawie wykluczenia komunikacyjnego Inowrocławia i okolic, jaki odbył się 17 września w stolicy, zapewniają, że manifestacja nie miała wymiaru politycznego. Miejska opozycja jest dokładnie przeciwnego zdania.

Organizatorzy protestu zapewniają, że nie miał barw politycznych. Mówili o tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

- Na naszej liście osób zaproszonych na protest w Warszawie byli parlamentarzyści: Magdalena Łośko, Piotr Król, Bartosz Kownacki, Krzysztof Gawkowski - mówi Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.

Wśród zaproszonych byli też Piotr Całbecki czy senator Ryszard Brejza.

- Chcieliśmy zaapelować do naszych rodaków z różnych opcji politycznych - mówi starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Miejska opozycja uważa, że protest był polityczną manifestacją.

- Jego uczestnicy tak naprawdę przyjechali do stolicy robić za tło na konferencji Przemysława Czarnka i PiS. Partia ta była faktycznym organizatorem eventu, jaki odbył się w Warszawie - mówi Patryk Kazimierczak, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Inowrocławiu.

Organizatorzy protestu zapowiadają kolejne działania w sprawie budowy dróg szybkiego ruchu w regionie.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

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