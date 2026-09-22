Miał znęcać się nad rodziną, a gdy na pomoc ruszyli policjanci - zaatakować także ich

2026-09-22, 16:56 DW

35-latek odpowie m.in. za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny/ Fot. policja

- 35-latek odpowie za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, kierowanie gróźb karalnych, posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz ich znieważenie - wyliczają policjanci.

Policjanci z Koronowa zostali wezwani na interwencję w związku z przemocą domową.



- W pewnym momencie mężczyzna stał się agresywny wobec funkcjonariuszy i naruszył ich nietykalność cielesną. Kierował wobec nich również słowa wulgarne i groźby karalne - relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.



Policjanci zatrzymali go i znaleźli przy nim foliowe worki - dwa z suszem roślinnym i jeden z krystaliczną substancją. Wstępne badania wskazały, że to marihuana oraz 2C-B. W mieszkaniu zakazanych środków było więcej, w sumie 170 gramów marihuany i blisko 60 gramów 2C-B.



- 35-latek odpowie za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, kierowanie gróźb karalnych, posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz ich znieważenie - wyliczają policjanci.

