Miał znęcać się nad rodziną, a gdy na pomoc ruszyli policjanci - zaatakować także ich
- 35-latek odpowie za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, kierowanie gróźb karalnych, posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz ich znieważenie - wyliczają policjanci.
Policjanci z Koronowa zostali wezwani na interwencję w związku z przemocą domową.
- W pewnym momencie mężczyzna stał się agresywny wobec funkcjonariuszy i naruszył ich nietykalność cielesną. Kierował wobec nich również słowa wulgarne i groźby karalne - relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
Policjanci zatrzymali go i znaleźli przy nim foliowe worki - dwa z suszem roślinnym i jeden z krystaliczną substancją. Wstępne badania wskazały, że to marihuana oraz 2C-B. W mieszkaniu zakazanych środków było więcej, w sumie 170 gramów marihuany i blisko 60 gramów 2C-B.
- 35-latek odpowie za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, kierowanie gróźb karalnych, posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz ich znieważenie - wyliczają policjanci.
- Prokurator zastosował wobec 35-latka policyjny dozór.
- Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.